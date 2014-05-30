ملقة الإسباني يختار غارسيا مدرباً للفريق

أعلن نادي ملقة الإسباني، يوم الجمعة، التعاقد مع المدرب خافيير غارسيا رسميا لمدة موسمين مقبلين، بعدما أخفق الفريق في تحقيق النتائج المرسومة بحسب ملاّكه القطريين.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم تقديم المدرب غارسيا، يوم الثلاثاء المقبل، لوسائل الإعلام وجماهير النادي بملعب "لاروساليدا"، فيما سبق للمدرب الجديد الدفاع عن ألوان أندية بلد الوليد وفياريال وريال سوسيداد الإسبانية.

وفي منتصف الشهر الجاري، صرّح مسؤولو النادي، للمدرب الألماني بيرند شوستر (44 عاماً)، عدم رغبتهم في استمراره على رأس الجهاز الفني بعد نتائج مخيبة، حيث احتل الفريق المركز الثالث عشر بمسابقة الليغا برصيد 42 نقطة فقط.