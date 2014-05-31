إدارة روما: ثمن المغربي بنعطية 61 مليون يورو

أكد والتر ساباتيني، المدير الرياضي بنادي روما الإيطالي، أن المغربي بنعطية لن يترك فريق العاصمة وسط عروض مغرية تطارد مدافع وصيف مسابقة الكالشيو.



وقال ساباتيني خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت: "لن يرحل بنعطية إلا في حال وجود عرض بقيمة 61 مليون يورو". وأضاف: "هناك من حدد قيمة اللاعب بـ30 مليون يورو، وهذا ثمن قدمه اليسرى السيئة، بينما تساوي كلتا قدمي بن عطية 61 مليون يورو وسيبقى في روما".



وسبق أن أعلن بنعطية الذي ينتهي عقده مع الذئاب في عام 2018، رغبته بالرحيل بعد وصول عروض كبيرة ترغب بخدماته، وعلق المدير الرياضي قائلاً على هذه الجزئية: "صحيح أنه يريد أكثر من العام الماضي عندما انتقل من أودينينزي إلى روما، لكنه يعترف بأنه أحب مشروعنا وتخلى عن المال، لقد وعدته بمكافأة وزيادة، أنا أقول الحقيقة ومن غير اللائق أن يعتبر المبلغ سخيفاً".



وتبدو أندية برشلونة واليونايتد والسيتي مهتمة بمهدي المولود بالسابع عشر من شهر أبريل عام 1987، في كوركورنيس إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وبدأ اللاعب مشواره في أكاديمية مرسيليا الفرنسي الذي أعاره مرتين إلى تور ولوريان، ثم قرر اللاعب الرحيل إلى كليرمون فوت الذي حصل معه على جائزة أفضل لاعب واعد.



في عام 2010 قرر الشاب المغربي خوض مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، وتعاقد مع الطليان عبر بوابة أودنينزي، ثلاث سنوات من اللعب استطاع من خلالها بنعطية تسجيل خمسة أهداف خلال 75 مباراة رسمية

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وفي فترة الانتقالات الصيفية عام 2013، تعاقدت معه إدارة نادي روما لمدة خمس سنوات مقابل مبلغ يتجاوز عشرة ملايين يورو فيما أثبت مهدي تواجده كأفضل المدافعين بالقارة العجوز

