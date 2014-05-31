الإيطالي كابيلو أغلى مدرب بمونديال البرازيل

اعتلى فابيو كابيلو، مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم، صدارة ترتيب أعلى رواتب مدربي منتخبات كاس العالم، إذ يستلم العجوز الإيطالي ستة ملايين ونصف المليون يورو سنوياً وهو ما يعتبر الأعلى في تاريخ المدربين المشاركين في المحفل العالمي.

واحتل روي هودسون، مدرب المنتخب الإنكليزي المركز الثاني إذ يحصل مدير الجهاز الفني للأسود الثلاثة قرابة ثلاثة ملايين يورو، ويستلم تشيزاري برانديلي مدرب المنتخب الإيطالي راتباً سنوياً يقدر بمليوني ونصف المليون يورو بعد أن نال مع منتخب بلاده المركز الثاني قبل عامين بأمم أوروبا.



أما فيليب سكولاري، مدرب منتخب البرازيل، يقبض سنوياً مليونين و300 ألف يورو، بينما ينال الألماني أوتمار هيتسفيلد مدرب سويسيرا قرابة مليونين و170 ألف يورو، ويليه مواطنه يواخيم لوف مدرب الماكانيات الألمانية بمليوني يورو فقط.



فيسنتي ديل بوسكي، مدرب إسبانيا بطلة العالم، جاء في المركز السابع براتب يصل أقل من مليوني يورو، وبذات الراتب يستلم الألماني كلينسمان مدرب منتخب أمريكا، بينما يستلم مارك فيلموتس مدرب بلجيكيا مليون و650 ألف يورو، وشهدت القائمة وجود أنجي بوستيكو غلو مدرب أستراليا الذي يقبض شهرياً 735 ألف يورو سنوياً.

