البلطان: استقالتي رسمياً الأحد.. وخالد بن سعد رئيس الشباب

أعلن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، موافقة الأمير خالد بن سعد، لتولي رئاسة بطل كأس الملك بعدما اعتذر أكثر من اسم شبابي لتولي المنصب الساخن في الأسابيع الماضية.

وأكد البلطان لـ"قناة العربية" أن استقالته الرسمية ستكون يوم الأحد المقبل، وقال: " الرئيس الشرفي الأمير خالد بن سلطان، حصل على أفضل الأسماء، وتلقيت اتصالاً اليوم يؤكد لي قبول الأمير خالد بن سعد برئاسة النادي، وأبارك له هذا المنصر، وتم تكليفي بإعلان الخبر وأنا فخور بذلك، ومن حق الشبابين الفخر بالرئيس الجديد لأربع سنوات مقبلة بعد استقالتي".

وأضاف البلطان: "سيختار الرئيس الجديد مجلس إدارة بعد أسبوعين، بعد عودة خالد بن سعد من إجازته الرسمية، ستعقد جمعية عمومية كي يتمكن من اختيار أعضاء مجلس إدارته ويستلم بشكل رسمي وسلس جداً".

وبرّر البلطان تأخر الإعلان عن رئيس جديد، جاء بسبب بحثهم عن رئيس يمسك زمام الأمور، وتشاور القادة الشبابيون فيما بينهم مع الأمراء عبد الرحمن بن سعد وخالد بن سعد، وتركي البراهيم الذي اعتذر لظروفه، فيما تم الاتفاق النهائي مع خالد بن سعد لتولي الدفة.

وأشار رئيس النادي العاصمي، إلى لغة الحوار الصامتة والهادئة بين الشبابيين والتي لا تثار في الخارج، وريثما كانت الحوارات تعقد، كان كبير الشبابيين يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح، وهو ما أخر الإعلان عن الرئيس الجديد. ووصف البلطان أن العوائد المالية في الموسم المنصرم تجاوزت 23 مليون ريال بينما يطمح الشبابيين إلى أكثر من 30 مليون ريال الموسم المقبل بعد تحقيق عوائد مالية وصفقات تسويقية مع شركات كثيرة ساهمت في سيولة الخزانة البيضاء.

وكشف الرئيس المستقيل عن ما دار بينه وبين خالد بن سعد عقب موافقته تولي الرئاسة: "بعد مباركتي له، قال لي، يجب أن يكون ملف الاستمثار والرعاية المالية بين يديك، أكدت لخالد بن سعد أنني سأقف معه بكل قوة، وبالنسبة إلى ملف الرعاية، فهذا مكاني الصحيح وأنا متمرس في الرعاية التجارية، لأنه أصبح سلس جداً".

ونفى البلطان أن يكون قد طلب من خالد بن سعد تولي الفئات السنية: "لم أطلب أبداً تولي الفئات السنية، من حق الرئيس أن يمارس حريته ويضع استراتيجيته كيفما يشاء بالنادي، والإعلام والجمهور بكل تأكيد سيعملان على محاسبته حال الفشل، إذا طلب مني خدمة أو كلفني بشيء فأنا رهن إشارته وموجود لخدمة الكيان".



وأكد خالد البلطان أن هاجسه الكبير انزاح قليلاً، بعدما اقترب من إقفال ملفات النادي بالموسم الماضي؛ حتى يجهز للرئيس الجديد تولي كافة الملفات الموسم المقبل: "كان عندي فكرة ألا أترك فراغ بالنادي واستمر العمل حتى نجد رئيساً جديداً، بعدما عرفت من خالد بن سلطان أن خالد بن سعد وافق على المنصب، من حق الأخير رؤية الملفات وتقديمه إليه ويكون مسؤولاً عنها وهذه عمله وطبيعي جداً".

وصرّّح رئيس الشباب في الثمان المواسم المنصرمة، أنه حصل على موافقة خطية من أحد المدربين لتولي الدفة الفنية، بيد أنه أوقف كافة المفاوضات مع اللاعبين الأجانب والمدربين وبقية الكفاءات، لرغبته أن يرى خالد بن سعد الملفات بأكملها حتى يسير على نهجه الخاص دون وجود ازدواجية، فيما سيعرض عليه يوم السبت كل ما يريد من لاعبين متاحين ومدراء فنيين.



ورفض خالد البلطان وبشدة، ممارسة الوصاية على الرئيس الجديد، مؤكداً أن النادي في القمة حالياً، وما تبقى فقط أن يغلق كافة الملفات المالية والمتراكمة، واستلامها من شركات خارجية، وبعض الدفعات المالية، بجانب دعم الرئيس الشرفي لكافة النواحي المالية، فيما سيمكث نائب الرئيس خالد المعمر مدة أسبوعين في النادي حتى يكون الحساب البنكي متاحاً ولا يكدّر صفو الرئيس المقبل أي شيء.

ويفخر البلطان الذي أطلقت عليه الجماهير الرياضية لقب "القادح"، أخذه أربعة كؤوس للأبطال من يدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بجانب 12 بطولة تحققت في ولايته، فيما يؤكد أن أكاديمية النادي تخرج لاعبين شبان على مستوى عال جداً، كما أن المنشئات بالنادي تعتبر راقية وفاخرة، لا سيما الهيبة التي ارتفعت كذلك بشكل ملحوظ. وأشاد خالد بالألعاب المختلفة التي تحقق الانجازات والمسطحات الخضراء التي يبلغ عددها تسعة ملاعب يمارس فيها الرياضيون كافة أنواع الألعاب الرياضية.



