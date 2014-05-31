الرائد السعودي يعين المقدوني كوستوف مدرباً للفريق

تعاقدت إدارة نادي الرائد السعودي، مع المقدوني فلاتكو كوستوف، لتدريب الفريق الأول اعتباراً من الموسم المقبل، فيما تم توقيع العقد الممتد موسمين في دولة تركيا.

وسبق أن حضر فلاتكو كوستوف (48 عاماً) إلى فريق الرائد مطلع عام 2013. وبدأ المقدوني التدريب عام 1997، ويملك شهادة معتمدة من "اليويفا"، فيما درب أندية كوشاني وأوسقوف وكيوما نوفو المقدونية، بينما حصل على جائزة أفضل مدرب مقدوني مرتين عامي 2010 و2011.

وأنهى عبداللطيف الخضير، المرشح لرئاسة نادي القصيمي، كافة الأمور الإدارية مع كوستوف الذي يرغب بإقامة معسكر الفريق في الفترة المقبلة بمدينة طرابزون التركية، فيما اتفق الطرفان على توفير أهم احتياجات الفريق من لاعبين محليين وأجانب.

وفي مدينة بريدة حيث مقر الرائد، أنهى مسؤولو النادي التوقيع مع فهد الشمري حارس مرمى فريق الهلال، بجانب عبدالله الحربي مدافع فريق الحزم (درجة أولى)، في خطوة مبكرة لتعزيز الفريق الذي كان مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.