ديل بوسكي يبعد نيجريدو ويضم كوستا لقائمة إسبانيا

استبعد فيسنتي ديل بوسكي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، خيسوس نافاس والفارو نيجريدو ودانييل كارباخال من تشكيلة الثيران المتوجهة إلى البرازيل لخوض نهائيات كأس العالم 2014.

وضمّ ديل بوسكي، ديجو كوستا لتشكيلته النهائية المكونة من 23 لاعباً، وفي حال لم يتعافى كوستا بالشكل المطلوب، يمكن للإسبان استبداله حتى قبل 24 ساعة من انطلاق مباراتها الأولى في المجموعة الثانية التي تحوي هولندرا وتشيلي وأستراليا.



واستدعى ديل بوسكي فرناندو توريس مهاجم تشيلسي الذي سجل من ركلة جزاء في مباراة ودية أمام منتخب بوليفيا، كما اعتمد المدرب المهاجم ديفيد دي فيا صاحب الأهداف القياسية مع المنتخب الوطني.



حراس المرمى: ايكر كاسياس (ريال مدريد) بيبي رينا (نابولي) ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).



خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا (تشيلسي) جيرار بيكي (برشلونة) سيرجيو راموس (ريال مدريد) خوردي البا (برشلونة) راؤول البيول (نابولي) خوانفران (اتليتيكو مدريد).





خط وسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) تشابي الونسو (ريال مدريد) كوكي (اتليتيكو مدريد) تشابي (برشلونة) سيسك فابريجاس (برشلونة) سانتي كازورلا (ارسنال) اندريس انيستا (برشلونة) خابي مارتينيز (بايرن ميونيخ).





الهجوم: ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) دييجو كوستا (اتليتيكو مدريد) ديفيد بيا (اتليتيكو مدريد) فرناندو توريس (تشيلسي) خوان ماتا (مانشستر يونايتد) بيدرو (برشلونة).