ريجكامب: سأعيد الهلال للبطولات.. ولا أحتاج مساعدي سامي

أكد الروماني لورينت ريجكامب، مدرب فريق الهلال السعودي الجديد، أنه لم يقرر إبعاد أو استقطاب لاعبين جدد، لافتا النظر إلى حاجته لمشاهدة أشرطة الفيديو التي تحتوي على مباريات الفريق العاصمي الموسم الفائت.

وقال ريجكاب (38 عاماً) في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد قدومه إلى العاصمة السعودية الرياض: "لا أنوي إبعاد أحد، واحتاج إلى التعرف على هوية اللاعبين المحليين والأجانب قبل إحداث أي تغيير في صفوف الفريق, سأشاهد الفريق عبر أشرطة الفيرديو وسأحدد الاحتياجات الفترة المقبلة". وأضاف: "لا أحتاج إلى وقت طويل حتى أتعرف على لاعبي الهلال وقدراتهم الفنية". فيما أشار إلى عدم شعوره بالضغوطات المهنية على الإطلاق.

وعاد الروماني للحديث بعد خلافته مقعد سامي الجابر الذي تمت إقالته الأسبوع الفائت: "لا أشعر بالضغوطات بعد قدومي خلفاً لسامي الجابر، أستطيع من إعادة الفريق إلى منصات التتويج وتحقيق البطولات المحلية والقارية". وحول مساعدو سامي الجابر الذي يقدر عددهم بتسعة مساعدين: "لن أبقي على أحد من الجهاز الفني السابق، أملك جهازا فنيا خاصا وأثق بمقدرتهم".

وكشف لورينت ريجكامب عن مكالمته الهاتفية مع مواطنه يوردانيسكو الذي نصحه بعدم تدريب الهلال في الوقت الحالي، فيما وضح له مدربون آخرون أن الذهاب إلى هناك يعتبر أمراً إيجابياً يمكن له تحقيق خطوة مهنية مع القمصان الزرقاء التي خرجت من الموسم المنصرم خالية الوفاض.

وختم المدرب الجديد حديثه بالمؤتمر الصحفي لجماهير الهلال قائلاً: "الفريق ممتاز، ولدينا لاعبون متأكد من تقديمهم لأداء أفضل، سنفعل قراراً أو قرارين إذا لزم الأمر، لا أريد أن أقول كل شيء، في الموسم المقبل سترى جماهير الهلال كل شيء على الملعب".



من جهته أكد فهد المفرج، مدير عام كرة القدم بنادي الهلال، أن عودة لاعبي الفريق الكروي الأول استعداداً للموسم الجديد ستكون في الـ23 من شهر يونيو المقبل، على أن يبدأ اللاعبون مرحلة الكشوفات الطبية والبرنامج الخاص لكل لاعب على مدار ثلاثة أيام، مبيناً أن عودة اللاعبين الدوليين تقررت في الأول من شهر يوليو المقبل بعد أن سمح المدرب "ريجكامب" بتمديد إجازتهم الحاصو بسبب مشاركتهم في معسكر المنتخب الماضي.



وبيّن المفرج أن معسكر الفريق سينطلق في الثالث من شهر يوليو المقبل في النمسا وتحديداً بمدينة "سولزبورغ"، حيث سيخوض الفريق أول لقاءاته أمام أحد الفرق القويّة - بطلب من المدرب - ، قبل أن يدخل الفريق في دورة ودية دولية مصغرة تضم فرقاً معروفة، ويختتم الفريق معسكره الممتد نحو ثلاثة أسابيع بلقاء ودي أخير قبل العودة في الخامس والعشرين من نفس الشهر.



وكشف مدافع الهلال السابق، أن رغبة الجهاز الفني هي خوض مواجهتين في منافسات دوري المحترفين في نسخته المقبلة، قبل الدخول في معترك البطولة الآسيوية ، مؤكداً أنه في حال عدم تحقق هذه الرغبة سيضطر النادي لتأمين مواجهة وديه أمام أحد الفرق القويّة قبل أول مباراة في الدوري.



وأوضح المفرج أن عناصر الفريق الكروي الأول مستمرة في الموسم المقبل، على أن يكون هناك إضافات محليّة محدودة حيث وافق ريجكامب على العناصر الفنيّة التي يرغب النادي في استقطابهم بعد أن اجتمعت الإدارة به يوم أمس وأعطته رؤية واضحه حول مستويات اللاعبين ومعدّل أعمارهم. وفي ختام حديثه أشار المفرج إلى تصعيد ثمانية عناصر من الفريق الأولمبي في الموسم المقبل.

