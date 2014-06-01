آمال كوستا معلقة بـ"السلفادور"

يتطلع دييغو كوستا، المهاجم الإسباني للمشاركة ولو لدقائق بسيطة في مباراة منتخب بلاده الودية التي ستكون أمام السلفادور قبل المغادرة للدفاع عن اللقب العالمي الذي حققته إسبانيا لأول مرة في مونديال جنوب إفريقيا الماضي.

ويقول كوستا، البرازيلي الأصل، لصحيفة "ماركا": "آمل أن أشارك ولو لدقائق بسيطة أمام السلفادور في واشنطن"، ويتابع: "أشعر أنني بحال جيدة، سأبدأ من الغد في التدريب مع بقية أفراد الفريق تحت إشراف ديل بوسكي".

وظهر كوستا بمستوى هائل هذا الموسم، مسجلاً 36 هدفاً، منحت أتليتكو مدريد بطولة الدوري الأولى منذ 1997م، بالإضافة إلى وصوله لنهائي كأس دوري أبطال أوروبا، قبل خسارته بالأشواط الإضافية من ريال مدريد.

وعانى كوستا من إصابات عضلية متكررة منذ إياب دور ربع النهائي أمام برشلونة، وعاد مرتين للعب أمام ذات الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وريال مدريد بنهائي دوري الأبطال، لكنه لم يبق لأكثر من 30 دقيقة في الملعب خلال كلا المباراتين.

وبالرغم من مغامرته الكبيرة بالمشاركة بجاهزية ليست كاملة، إلا أن كوستا الذي اختاره ديل بوسكي ليرافقه للبرازيل يقول: "أنا متحمس جداً للمشاركة بكأس العالم، وبالتأكيد هدفنا هو تحقيق الكأس والقتال لأجل ذلك".