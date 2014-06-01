إنكلترا تسحب جوازات سفر "الهوليجانز"

قررت السلطات الأمنية الإنكليزية سحب جوازات سفر نحو 1400 من المشجعين المشاغبين والذين يعرفون باسم "الهوليجانز" في خطوة احترازية لعدم رحيلهم إلى البرازيل لرؤية نهائيات كأس العالم 2014.

وطالبت السلطات المختصة في إنكلترا المشجعين المعروفين بإثارتهم للشغب بتسليم جوازات سفرهم بحلول يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ووفقاً للشرطة فإن أي مشجع مثير للشغب يمتنع عن تسليم جواز سفره سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضده.

وتمتلك المحاكم المختصة الحق في مصادرة جوازات سفر المشجعين المعروف عنهم إثارتهم للشغب منذ عام 2000، وتم توجيه الأمر إلى 1452 مشجعا بتسليم جوازات سفرهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الشرطة الإنجليزية أن أعمال الشغب التي تسببت فيها بعض الجماهير الإنكليزية خلال بعض البطولات، ومن أشهرها يورو 2000 الذي كان وصمة عار.