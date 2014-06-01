الليلة دييغو سيميوني على "العربية"

تبدأ قناة العربية يوم الأحد عند التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش، بث مقابلات خاصة مع نجوم ومدربين ورؤساء أندية عالمية.

وستكون البداية في الثانية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن نشرة الرياضة مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بطل الدوري الإسباني هذا الموسم ووصيف دوري الأبطال.

وتقول الزميلة ليليان تنوري التي أجرت المقابلة مع سيميوني: "لفتني التزامه الدقيق بالمواعيد، وسرعة تفكيره، وقدرته على صنع النكتة والمرح أيضا".

وتضيف الزميلة تنوري، سألته: ما حلمك دييغو؟ أجاب بسرعة: الفوز في المباراة المقبلة. قلت ثم ماذا؟ قال: الفوز بالمباراة التي تليها.

يقول سيميوني خلال المقابلة: "عند الشدائد يظهر الكبار، ولذلك سترون التانغو في أجمل حلة في المونديال المقبل". وأشار إلى أن مواطنه ميسي قادر على قيادة أصحاب القمصان المقلمة إلى مجد جديد في التظاهرة البرازيلية العالمية.

في كل إجاباته خلال المقابلة، كان سيميوني يظهر سرعة بديهة عالية، إلا عندما سألته الزميلة تنوري: مَن الأفضل مارادونا أم ميسي؟ تردد كثيرا ثم قال: كل منهما الأفضل في زمنه.

دييغو سيميوني الرجل الأكثر تأثيرا في الكرة الإسبانية هذا الموسم، قاد فريق العاصمة المنزوي عن الأنظار منذ سبعة أعوام إلى التتويج بلقب الليغا، منتزعاً البطولة بين فكي البرشا والريال، وبلغ نهائي دوري الأبطال وخسر في الدقائق الأخيرة، وينتظر أن يكون مدرب منتخب الأرجنتين بعد المونديال المقبل.

الليلة سيتحدث دييغو إلى جماهيره في العالم العربي ومن أجل ذلك اختار شاشة "العربية".

