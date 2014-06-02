رئيس "الآسيوي": الحديث عن قطر 2022 يؤثر على النزاهة

اعتبر الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن التشكيك المتواصل بأحقية قطر بالحصول على شرف تنظيم كأس العالم 2022، يؤثر على سمعة اللعبة الشعبية في العالم، ويخدش أهدافها القائمة على النزاهة والشفافية.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان صحفي: "إصرار بعض وسائل الإعلام على بث المعلومات غير المثبتة بشأن فوز دولة قطر لمونديال 2022 يأتي في ظل استمرارية الحديث بمناسبة وبدون مناسبة عن قضايا مثل توقيت إقامة مونديال 2022 وموضوع العمالة الأجنبية بالرغم من كل التطمينات والتعهدات التي قدمتها دولة قطر في هذا الشأن مشيراً إلى أن ذلك الأمر يجعلنا نتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء تلك الأمور، وفيما إذا ما كانت هناك جهات لا تريد لدولة عضو في الاتحاد الآسيوي أن تنظم الحدث الكروي الأكبر في العالم".

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي أن دولة قطر "أكدت مراراً وتكرارا التزامها بأعلى درجات المصداقية والنزاهة في ملفها لاستضافة مونديال 2022، كما أعلنت استعدادها التام للتعاون مع فريق التحقيقات التابع للفيفا برئاسة المحامي مايكل غارسيا والذي تجري تحقيقاته في كافة الملفات المتقدمة لاستضافة مونديالي 2018 و2022 وليس الملف القطري وحده علما أن الفيفا سبق له التأكيد على أن عملية التحقيقات لا تعني بالضرورة وجود اتهامات معينة ضد أي ملف من الملفات".

