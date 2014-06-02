الفيفا يكشف تفاصيل "قطر 2022" بعد شهر ونصف

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، إن محققين يبحثون مدى نزاهة عملية التصويت على منح حق استضافة كأس العالم 2018 و2022 سينتهون من استجواب الشهود وجمع المعلومات بحلول الأسبوع المقبل.

وأضاف الفيفا في بيان أنهم يعتزمون تقديم تقريرهم الذي يتناول بالتفصيل ما توصلوا اليه بعد نحو ستة أسابيع.

وهناك دعوات لإعادة التصويت على منح كأس العالم 2022 إذا تم إثبات مزاعم الفساد حول ملف قطر الفائز.

وادعت صحيفة بريطانية أن قطر دفعت رشى للحصول على أصوات مسؤولين في سباق فوزها باستضافة كأس العالم، بينما نفى مسؤولو الملف القطري هذا الأمر وبشدة أمس الأحد.