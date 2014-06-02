ألمانيا إلى البرازيل بـ12 لاعب وسط .. و"مهاجم وحيد"

احتفظ مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف بالشابين ايريك دورم وكريستوف كرامر اللذين لم يخوضا مجتمعين أكثر من 3 مباريات دولية، ضمن تشكيلته النهائية لمونديال 2014 والتي ضمت المخضرم ميروسلاف كلوزه كمهاجم حقيقي وحيد.

واستبعد لوف عن تشكيلة الـ23 لاعبا المدافعين مارسيل شميلتسر وشكودران مصطفى، إضافة إلى المهاجم الشاب كيفن فولاند.

وبدد لوف جميع المخاوف بشأن ثلاثي بايرن ميونيخ القائد فيليب لام والحارس مانويل نوير ولاعب الوسط باستيان شفاينشتايغر واستدعاهم إلى التشكيلة الرسمية، رغم الإصابة التي يعاني منها أبطال الدوري والكأس للموسم المنصرم والتي أبعدتهم عن المباراة الودية أمام الكاميرون أمس الأحد (2-2).

ويعتبر الإبقاء على ظهير دورتموند دورم ولاعب وسط مونشنغلادباخ كرامر اللذين يبلغان 22 و23 عاما على التوالي، العنوان الملفت في هذه التشكيلة، وجاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدماه في لقاء الأمس ضد الكاميرون.

وهذه أسماء اللاعبين:

- للمرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ورومان فايدنفيلر (بوروسيا دورتموند) ورون-روبرت تسيلر (هانوفر)

- للدفاع: جيروم بواتينغ وفيليب لام (بايرن ميونيخ) وأيريك دورم وكيفن غروسكرويتس وماتس هوملس (بوروسيا دورتموند) وبينيديكت هويديس (شالكه) وبير مرتيساكر (أرسنال الإنكليزي)

- للوسط: جوليان دراكسلر (شالكه) وماتياس غنتر (فرايبورغ) وماريو غوتسه وطوني كروس وتوماس مولر وباستيان شفاينشتايغر (بايرن ميونيخ) وسامي خضيرة (ريال مدريد الإسباني) ومسعود أوزيل ولوكاس بودولسكي (ارسنال الإنكليزي) واندريه شورله (تشلسي الإنكليزي) وماركو رويس (بوروسيا دورتموند) وكريستوف كرامر (مونشنغلادباخ).

- للهجوم: ميروسلاف كلوزه (لاتسيو روما الإيطالي)