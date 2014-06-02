روسي يستخدم "تويتر" للسخرية من مدرب إيطاليا

استخدم جوسيبي روسي، المهاجم الإيطالي موقع "تويتر" للسخرية من الادعاءات التي قالت إنه لم يتعاف من إصابته بشكل كامل، ولهذا استبعده تشيزاري برانديلي من القائمة المغادرة إلى البرازيل.

وقال روسي: "الجميع يقول إنني لست في حالتي، وهنا أقول اسأل أي شخص عن الاختبارات التي أجريتها الأسبوع الماضي، والمباراة التي لعبتها ضد إيرلندا".

وتابع المهاجم المولود في الولايات المتحدة الأميركية: "الأهم مساندة منتخب إيطاليا حالياً، لكن الأمر يشعرك بالدهشة، إنه أمر يثير السخرية حقيقةً".

وهذه ثالث بطولة كبرى يغيب عنها مهاجم فياريال السابق وفيورنتينا الحالي، حيث شعر أنصار الأخير بالغضب من قرار مدربهم السابق باستبعاد المهاجم العائد مؤخراً من إصابته.

وأحرز روسي 16 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي لكنه عانى كثيراً لإثبات نفسه أساسياً في فيورتينا بسبب الإصابة.

