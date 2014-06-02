سيميوني: لا أريد البطولات .. بل منافسة "الغريمين"

يعترف الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد الإسباني، أن التطور الهائل الذي طرأ على مستوى فريقه هذا الموسم يأتي بسبب الاعتماد على جانبي الدفاع واللياقة العالية، مشيراً الى أن الواقعية كانت أحد الأسلحة التي جعلت الفريق قوياً.

ويقول سيميوني في مقابلة خاصة مع قناة العربية: "فلسفتنا كانت دائما لعب مباراة بمباراة، لكي لا نبتعد عن الواقع، لأنه إذا فكرنا في النهائي فستكون الأمور صعبة ومعقدة، كانت هناك فرق قوية مثل ريال مدريد، برشلونة وبايرن ميونخ، ودورتموند، وهي فرق صعبة جدا، وعانينا كثيرا معها، وكذلك كان الأمر في الدوري، هناك الريال وبرشلونة، لذا فرصنا كانت في أن نكون واقعيين، والابتعاد عن الغرور والمغالاة بالثقة بالنفس، ونعيش كل يوم بيومه، والتعامل مع كل مباراة على حدة .. باختصار هذا ما جعلنا أقوياء".

ويرى لاعب الوسط الارجنتيني السابق بأن الأفعال أبلغ من الأقوال، وبهذا يفسر علاقته المميزة مع لاعبيه، ويقول: "أحاول أن أكون عادلا مع الجميع، وجعلهم يفهمون أن كل ما أقوم به هو لصالح الفريق، وليس هناك من هو أهم من الفريق، ومتى ما ترسخ هذا المفهوم لدى اللاعبين يبدأ الفريق باكتساب القوة... ومن دون شك كسب ثقة اللاعبين هو عامل مهم في نجاح المدرب".

وبحسب حديث المدرب الذي انتزع بطولة الدوري الإسباني فإنه لم يكن يهدف للبطولات بقدر حرصه على التواجد بجانب برشلونة وريال مدريد، وأورد: "هدفنا كان في البداية التواجد بين الثلاثة الأوائل، الأمر الذي سيساعدنا ماديا، لاستقدام لاعبين جيدين، ما يجعلنا ننافس مع فرق بحجم الريال وبرشلونة. هذا ما وصلنا إليه وأكثر، ما يعني أن الموسم القادم سنكون قادرين ماديا على جلب لاعبين على مستوى جيد، وبالتالي التطور والقدرة على منافسة ريال مدريد وبرشلونة دائما، وهو هدفنا للموسمين القادمين، التواجد على مقربة دائمة منهما".

وعن مفاجأة الموسم، مهاجمه الإسباني دييغو كوستا، يقول: "عندما كان دييغو كوستا معارا لفريق رايو فايكانو كنا نسمع عن الأهداف التي يسجلها ونحن في طريقنا للمباريات في الحافلة، وكان زملاؤه جداً سعداء، وعندما عاد تجانس بشكل جيد، حيث إن طريق اللعب التي نضعها تساعد على استغلال ميزاته. وأنا لست مندهشا لتألقه، بل لا زال أمامه الكثير ليقدمه وهو في أوج عطائه، هداف رائع يهزم أي فريق كان".

ورشّح سيميوني منتخبا البرازيل والأرجنتين للحصول على لقب كأس العالم، وقال: "البرازيل تملك فريقاً قوياً، والأرجنتين تملك لاعبين يعتبرون أقوياء في أنديتهم الأوروبية وهم في أوج العطاء، وقادرون على تقديم الأحسن للمنتخب، وهذه فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز لم يتحقق منذ زمن طويل، وأنا أعتقد أنه إذا لعب المنتخب كفريق فلديه الإمكانيات اللازمة لتحقيق الكأس".





