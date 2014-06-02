لاعبو بلجيكا لـ"الطلاب": دراستكم أهم من متابعتنا

المذاكرة أولا وكأس العالم ثانياً.. لا تسمع هذه النصيحة داخل قاعات الدراسة في الجامعات البلجيكية فحسب بل بعث بها لاعبو المنتخب البلجيكي للطلاب قبيل انطلاق البطولة بين 12 يونيو و13 يوليو. وطلبت جامعة انتويرب مساعدة بعض نجوم المنتخب لتشجيع الطلاب على المذاكرة خلال فترة الامتحانات التي تستمر حتى نهاية يونيو.

وقال لاعب الوسط موسى ديمبلي في تسجيل مصور نشر على موقع الجامعة على الإنترنت: "أنصحكم بتنظيم يومكم بشكل جيد." وتابع: "بالطبع ترغبون في مشاهدة مباريات المنتخب. بعدها عليكم المذاكرة بكل جد واجتهاد."

من جهته قال فينسن كومباني قائد بلجيكا "شاهدوا المباريات ولا تفرطوا في الشراب حتى نفوز". وأورد: "الفوز فقط يستحق منكم هذا العناء".

وقالت متحدثة باسم الجامعة إن الدراسة أظهرت أن نسبة نجاح الطلاب في امتحاناتهم تراجعت بنحو 10% خلال سنوات كأس العالم مقارنة بالفترات الأخرى. وقد تجعل مشاركة بلجيكا في كأس العالم لأول مرة في 12 عاما الأمور أكثر صعوبة على الطلاب الذين سيسعون بلا ريب لمتابعة منتخب بلادهم.

