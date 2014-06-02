لامبارد يرحل عن تشيلسي بعد 13 عاماً

أعلن فرانك لامبارد الهداف التاريخي لتشيلسي الاثنين، أنه سيرحل عن النادي اللندني بعدما قضى 13 عاما في صفوفه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنذ انتقاله إلى تشيلسي من منافسه اللندني وست هام يونايتد في 2001 مقابل 11 مليون جنيه استرليني سجل لاعب الوسط الدولي الإنجليزي - الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم - 209 أهداف في جميع المسابقات على مستوى الأندية.

وقال لامبارد لمشجعي تشيلسي في بيان "أيا كان التحدي التالي بالنسبة لي فسأبقى بينكم وسيكون تشيلسي في قلبي".

وأضاف "أتمنى أن تتاح لي فرصة رؤيتكم جميعا في أقرب وقت لأقول وداعا بطريقة ملائمة. في الوقت الحالي أقدم لكم الشكر على الذكريات.. واصلوا صناعة التاريخ".

ورشح لامبارد - الذي سيكمل 36 عاما في 20 يونيو الجاري وسيكون القائد الثاني لمنتخب إنجلترا في كأس العالم بالبرازيل - للانتقال للدوري الأميركي للعب مع فريق نيويورك سيتي.

وفي وقت سابق اليوم أعلن نيويورك سيتي أنه ضم ديفيد بيا مهاجم إسبانيا الذي يستعد بدوره للعب في كأس العالم بعقد مدته ثلاث سنوات من أتليتيكو مدريد.

ومع تشيلسي أحرز لامبارد ثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز وأربعة في كأس الاتحاد الإنجليزي وباثنين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية. كما فاز بالدوري الاوروبي وبدوري أبطال اوروبا.

وقال "حين وصلت إلى هذا النادي الرائع قبل 13 عاما لم أكن لأتخيل أبدا أن الحظ سيحالفني إلى هذه الدرجة لأخوض كل هذه المباريات وأستمتع بالمشاركة في كل هذا القدر من النجاح.

"هذا النادي أصبح جزءا من حياتي ولدي الكثير من الأصدقاء لأشكرهم على هذه الفرصة. أولا أشكر (الرئيس السابق) كين بيتس الذي بذل جهدا كبيرا للتعاقد معي كلاعب صغير السن وبدونه لم أكن لأبدأ هذه التجربة".

وأضاف "وكذلك رومان ابراموفيتش الرجل الذي أنقذ نادينا ونقلنا جميعا لمستويات جديدة. رغبته برفع النادي إلى مصاف الكبار في كرة القدم انطبعت في كل منا" في إشارة للملياردير الروسي الذي اشترى تشيلسي في 2003.