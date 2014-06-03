أستراليا تستبعد "هدافها" من المونديال

أصبح المهاجم جوشوا كنيدي صاحب الهدف الذي صعد بأستراليا لنهائيات كأس العالم واحداً من بين أربعة لاعبين استبعدهم المدرب انجي بوستيكوجلو من التشكيلة النهائية المشاركة في كأس العالم 2014 لكرة القدم في البرازيل.

وكان كنيدي (31 عاماً) سجل هدفاً مهماً لبلاده ضد عمان بمدينة سيدني في يونيو الماضي لكن مشكلة في الظهر ضمته لقائمة المستبعدين التي تشمل أيضا المدافع المخضرم لوك ويلكشير ولاعب خط الوسط المهاجم توماس روجيتش والحارس مارك بيريجيتي.

وكان من المتوقع مشاركة روجيتش لاعب سيلتيك الاسكتلندي مع منتخب بلاده لكن إصابة في الفخذ حالت دون ظهور اللاعب البالغ من العمر 21 بمستوى جيد في المباريات الأخيرة.

وكانت مواجهة أستراليا وجنوب إفريقيا الودية قبل أيام المباراة الدولية رقم 80 لويلكشير لاعب دينامو موسكو البالغ من العمر 32 عاماً والذي كان من المتوقع ان ينضم للتشكيلة النهائية خاصة بسبب شكوك حول اصابة منافسه في مركز الظهير الايمن ايفان فرانيتش.

وتبدأ أستراليا مبارياتها في نهائيات كأس العالم بمواجهة تشيلي في 13 يونيو الجاري.

وجاءت تشكيلة المنتخب النهائية التي تضم 23 لاعبا كالتالي:

حراس المرامى: ماثيو رايان (كلوب بروج) ميتشل لانجيراك (بروسيا دورتموند) يوجين جاليكوفيتش (اديليد يونايتد).

واختار المدرب الأسترالي لخط الدفاع: جيسون دافيدسون (هيراكليس الميلو) ماثيو سبيرانوفيتش (وسترن سيدني واندرارز) ايفان فرانيتش (برزبين رور) بيلي رايت (بريستون نورث إند) رايان مكجوان (شاندونغ لونينغ) اليكس ويلكينسون (تشونبوك).

أما لاعبو الوسط فهم: أوليفر بوزانيتش (لوسيرن) مارك بريشيانو (الغرافة) جيمس هولاند (اوستريا فيينا) مايل جديناك (كريستال بالاس) مات مكاي (برزبين رور) مارك ميليجان (ملبورن فيكتوري) داريو فيدوسيتش (سيون)جيمس ترويزي (اتلانتا) ماسيمو لونجو (سويندون تاون) تومي اور (أوتريخت).

والمهاجمون: تيم كاهيل (نيويورك رد بولز) ماثيو ليكي (فرانكفورت) بن هالوران (فورتونا دوسلدورف الالماني) آدم تاجارت (نيوكاسل جيتس).