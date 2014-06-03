البرتغالي مورايس يقود الشباب في الموسم المقبل

اتفق الشباب السعودي مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورايس على العودة لتدريب الفريق من جديد بدءاً من الموسم المقبل ولعام وحيد، بعد تجربة قصيرة مطلع العام 2007.

وتبقى بين المدرب البرتغالي وإدارة الفريق العاصمي، صياغة العقود فقط، قبل إعلانه مدرباً رسمياً خلفاً للتونسي عمار السويح الذي فضل ترك منصبه عقب تحقيق كأس الملك الشهر الماضي.

وحضر مورايس إلى السعودية للمرة الأولى في عام 2006، كمدرب للفيصلي الصاعد حديثاً للدرجة الممتازة، ولكنه ترك منصبه لينتقل الى الشباب، قبل خروجه من المربع الذهبي على يد الوحدة ذلك الموسم، ويعود بعدها الى بلاده بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

ورغم أن مورايس (49 عاماً) كان مديراً فنياً للعديد من الفرق، إلا أنه يعرف بكونه أحد مساعدي جوزيه مورينيو، حيث استعان به مواطنه في العديد من المحطات التدريبية، بدءاً من تشيلسي الإنجليزي، وإنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني، قبل العودة من جديد الى تشيلسي كمساعد تقني لـ"السبيشل ون".

