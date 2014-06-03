خطاب الأردني يقترب من اتحاد جدة والشباب ينسحب

كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن إدارة الوحدات الأردني طلبت من لاعبها طارق خطّاب، التوقيع على عقد يربطه بالنادي، بعد انتهاء تجربته السعودية مستقبلاً حيث يحاول الاتحاد ضم اللاعب الى صفوفه بعد انسحاب نظيره الشباب من المفاوضات.

وطلب اللاعب من عائلته تأجيل الحديث عن شرط ناديه الحالي، لحين عودته من الأرجنتين مع منتخب بلاده، حيث يستعد لمنازلة كولومبيا ودياً، في حين يفكر خطاب بالاستمرار مع الوحدات لغاية شهر نوفمبر المقبل، حيث يدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده، ويكون بعدها حراً بالتوقيع لأي ناد.

ووفقاً لتلك المصادر، فإن الاتحاد، الذي قدم 800 ألف دولار أميركي، دخل المفاوضات للحصول على اللاعب الدولي الشاب بطلب من خالد القروني، الذي واجهه في مباراتين، إبان إشرافه على تدريب الأولمبي السعودي، فيما انسحب الشباب بعد إعلان رئيسه السابق خالد البلطان الاستقالة من رئاسة النادي.

وأكد مقربون من اللاعب، أنه وعائلته مطلعين تماماً على الأوضاع داخل نادي الاتحاد، ويعترفون بأن الانتقال الى صفوفه يعتبر مغامرة، في ظل المشاكل المالية التي تعاني منها خزانة النادي.

وحاولت "العربية.نت" التواصل مع خطاب، لكن لم تستطع الوصول له بسبب مغادرته الى الأرجنتين.





