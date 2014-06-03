قضية نيمار لاتهدأ .. استدعاء روسيل للمحكمة

استدعت السلطات القضائية في اسبانيا نادي برشلونة ورئيسه السابق ساندرو روسيل من اجل الرد على اتهامات بالتهرب الضريبي فيما يتصل بصفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار.





واضطر النادي الكتالوني إلى التراجع بعد أن أعلن في البداية انه تعاقد مع اللاعب البرازيلي مقابل 57.1 مليون يورو

بعد أن نقل أحد الأعضاء القضية إلى القضاء من اجل الكشف عن القيمة الفعلية للصفقة، وسط تأكيدات غير رسمية بأن مبلغ الصفقة يقترب من 100 مليون يورو، ومن ثم أتهمت ادارة النادي بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة على هذا المبلغ.





وطلب القاضي من ممثلي النادي وروسيل المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم في القضية في 13 يونيو الجاري.



