أتلتيكو مدريد يضم مويا من خيتافي

قال أتلتيكو مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه تعاقد من ميجيل أنخيل مويا حارس مرمى خيتافي لثلاثة أعوام، وذلك وسط شكوك بشأن مستقبل الحارس الأساسي تيبو كورتوا المعار من تشيلسي الإنجليزي.

وقال النادي على موقعه الإلكتروني "توصل أتلتيكو مدريد وخيتافي لاتفاق بشأن انتقال ميجيل أنخيل مويا للفريق."

ولم يكشف أتلتيكو عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن النادي المنتمي للعاصمة وافق على دفع نحو ثلاثة ملايين يورو لضم الحارس البالغ من العمر 30 عاماً.

وتألق حارس المنتخب البلجيكي كورتوا على مدار الأعوام الثلاثة التي أمضاها على سبيل الإعارة من تشيلسي لكن لم يتضح حتى الآن هل سيعود لناديه الإنجليزي الموسم المقبل أم سيظل في العاصمة الإسبانية.

وصعد مويا من قطاع الناشئين في ريال ماريوكا وانضم للمنتخب الإسباني تحت 16 عاما وتحت 19 عاماً.

وانضم اللاعب لبلنسية لفترة قصيرة قبل انتقاله معارا إلى خيتافي في 2011 وأكمل انتقاله بشكل دائم بعدها بعام.

وقال مويا في لقاء مع التلفزيون الإسباني "لم يتضح بعد هل سيرحل كورتوا أم لا لكن الانتقال لأتلتيكو يمثل تحدياً بالنسبة لي وإنني على قناعة بأنني جاهز للمهمة. "وأضاف الحارس: "بات أتلتيكو حلم كل شخص."