إصابة حارسين تمنح بوسوت مكاناً بتشكيلة بلجيكا

سينضم الحارس المحظوظ سامي بوسوت إلى تشكيلة منتخب بلجيكا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما أظهرت الفحوص إصابة حارس مرمى آخر كان سيحل بدلا منه في التشكيلة النهائية للفريق.

وكان كوين كاستيلز حارس مرمى هوفنهايم الألماني اختير للتشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعباً، لكنه خرج منها بسبب عدم تعافيه من إصابة في الساق ليعود بوسوت الذي يلعب في زولت فارجيم للفريق.

ويمكن لبوسوت أن يعتبر نفسه محظوظاً، لأنه لم ينضم لتشكيلة بلجيكا بسبب إصابة كاستيلز فقط بل أيضا بسبب تعرض سيلفيو بروتو حارس مرمى أندرلخت لكسر في ذراعه. وكان بروتو انضم في البداية ليكون بديلا لكاستيلز.

وسيسافر بوسوت مع تشكيلة بلجيكا إلى البرازيل لكن من غير المتوقع أن يزيد عدد مبارياته الدولية عن المباراة الوحيدة التي خاضها أمام لوكسمبورغ الأسبوع الماضي.

ويشغل تيبو كورتوا حارس مرمى أتلتيكو مدريد مركز الحارس الأساسي في منتخب بلجيكا بينما يأتي سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول في المركز الثاني.

وتخوض بلجيكا مباراتها الودية الأخيرة قبل كأس العالم أمام تونس في السابع من يونيو.

وتبدأ بلجيكا مشوارها في كأس العالم أمام الجزائر في 17 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا روسيا وكوريا الجنوبية.