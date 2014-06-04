مارادونا البلقان بين ستيوا وأهلي جدة

قال المدرب الروماني جورجي حاجي إنه ما زال يفكر في قبول العرض الذي وصله من الأهلي السعودي لتولي تدريبه، وذلك في تصريحات لوسائل إعلامية رومانية اليوم الأربعاء.

وكانت العارضة الفنية لفريق غلطة سراي التركي موسم 2010-2011 آخر عهد حاجي الملقب بـ"مارادونا البلقان" بالقيادة الفنية لأندية كرة القدم، إلا أنه يواصل استثماره في أكاديمية لكرة القدم في بلاده، وهو يقول: "في الحقيقة أنا ما زلت أفكر وأحلل الموضوع، أود أن أعود إلى الجلوس على مقاعد البدلاء، وأعرف أن ذلك سيأتي اليوم أو غدا، ولكنني الآن لا أهتم إلا بالأكاديمية التي أمتلكها، ولن أتخلى عنها بأي حال من الأحوال".

وأضاف انتقال الروماني الآخر ريجيكامف إلى الهلال حافز لدى حاجي لقبول التحدي الجديد الذي طُرح عليه، فضلا عن إمكانية حصوله على عقد قيمته تتجاوز 3 ملايين يورو سنوياً لعامين، إلا أن المدرب الروماني الذي سبق له قيادة منتخب بلاده كمدرب عام 2001 مطروح كأحد الأسماء المرشحة لتدريب ستيوا بوخارست خليفة لريجيكامف الذي حزم حقائبه إلى السعودية، الأمر الذي يعقّد إمكانية قبوله للمغامرة السعودية.