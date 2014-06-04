الصربي فيليب: شكونا اتحاد جدة للجميع ولم نجد حلاً

اشتكى الصربي فيليب فلاجيكوبك، لاعب كرة الماء بنادي اتحاد جدة، وزميله ماركو كوك بجانب مدرب السباحة بيردريك بوبوف، إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب بشكل رسمي، ظهر الأربعاء، وذلك بعد تأخر مستحقاتهم المالية لأكثر من ثمانية أشهر، فيما تم إخلاؤهم من السكن واقتراب انتهاء تأشيرة دخولهم البلاد.

وروى اللاعب فيليب فلاجيكوبك لـ"العربية.نت"، ما حدث كاملاً فقال: "أتينا إلى السعودية في شهر أكتوبر عام 2013، وحققت مع الفريق بطولتي الدوري والنخبة، ورغم ذلك فلم نستلم مستحقاتنا لأكثر من تسعة أشهر، أتحدث باسمي واسم زميلي والمدرب بوبوف، لقد شارفت مدة إقامتنا على الانتهاء، ولكننا لن نغادر المملكة، إذا لم نستلم مستحقاتنا".

وأضاف: "أرسلنا خطابات رسمية ورسائل نصية في كافة الاتجاهات إلى الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، والاتحاد السعودي، بجانب عدد من المسؤولين، لسنا متأكدين إذا وصلت رسائلنا ونحن في الانتظار".

وقال فيليب إن إبراهيم البلوي رئيس النادي، وعده بتسديد الرواتب وقيمة العقد بجانب المكافآت، ولكن لم يحدث شيء من الوعود السابقة، وأكد فيليب أنه اتصل بهاتف حامد البلوي، ولكنه دائماً يحاول إقناعهم بالرحيل خارج السعودية ثم حل المشكلة العالقة، وقال: "أعلم أن حامد وإبراهيم البلوي، ليسا جادين في الالتزام معنا بدفع المستحقات، نحن في وضع نفسي سيئ للغاية، إقامتنا شبه منتهية، حققنا الكثير في اتحاد جدة، ولكن لم نستلم إلا راتب واحد فقط قبل فترة وجيزة".

وأعلن الصربي أنهم تقدموا بشكوى جماعية لدى القنصلية الصربية التي اتصلت على هاتف إبراهيم البلوي، الذي لا يجيب على اتصالات المسؤولين الأجانب.

وأشار الصربي إلى الفرق الموجود بين إدارتي الفايز والبلوي: "الفرق كبير، بالرغم من وضع النادي الصعب في تلك الفترة، فقد التزم معنا الفايز ونائبه جمجوم، ودفعا كافة مستحقاتنا المتأخرة، كانوا أوفياء، واستلمنا حقوقنا قبل المغادرة".

وتم طرد المدرب بوبوف بجانب اللاعبين من السكن مؤخراً، واتجه الثلاثة إلى منزل صديق لهم بمدينة جدة بشكل مؤقت، ويطالب المدرب برواتب ستة أشهر بعد تحقيقه بطولة المملكة للسباحة (15 – 17 سنة). فيما ينتظر اللاعبان فيليب وماركو رواتب تصل لثمانية أشهر، بجانب مكافآت الفوز والبطولات وقيمة العقد. وتنشر "العربية.نت" صور الخطابات الرسمية التي تم تسليمها لمكتب رعاية الشباب بمدينة جدة.



صور الخطابات: