ركبة رونالدو تزعج البرتغاليين قبل المونديال

قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان، يوم الأربعاء، إن كريستيانو رونالدو، مهاجم المنتخب الأول للبلاد، يعاني من التهاب في الأوتار بالمنطقة المحيطة بركبته اليسرى.

وأضاف الاتحاد أن مهاجم ريال مدريد الإسباني أجرى تدريبات "خاصة ومنفردة" يوم الاثنين الماضي، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما غاب أفضل لاعب في العالم عن المباراة الودية التي تعادلت فيها البرتغال بدون أهداف مع اليونان يوم السبت الماضي، بعدما قال الاتحاد إن رونالدو يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر.

ويتدرب المنتخب البرتغالي بالقرب من نيويورك، وسيواجه المكسيك في مباراة ودية ستقام في بوسطن بعد غد الجمعة. وعانى رونالدو من إصابات طفيفة في الأسابيع الأخيرة من الموسم مع ريال مدريد، قبل أن يلعب لمدة 120 دقيقة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد، واختتم الرباعية من ركلة جزاء بعدما فاز فريقه 4-1.