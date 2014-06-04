كاسياس: الضغوط جعلت من "الكلاسيكو" الأفضل بالعالم

لا يعتبر إيكر كاسياس، حارس مرمى إسبانيا وريال مدريد، المواجهات التي تجمع فريقه ببرشلونة مباريات عادية، بل إنها أكثر من ذلك؛ بسبب المستوى الفني الرفيع، والضغط الكبير الذي يواجهه اللاعبون فيها.

ويقول كاسياس عن "الكلاسيكو" في المقابلة الخاصة التي أجرتها الزميلة ليليان تنوري معه، وعرضتها قناة العربية: "المباريات أمام برشلونة تتسم بطابع خاص، فهو الندّ الكلاسيكي في الدوري الإسباني، وهذه الندية قد تعدت حدود إسبانيا، والجماهير كلها تستمتع بصفة خاصة خلال كل مباريات برشلونة أمام فرق مدريد، ونحن كفريق طبعاً نكون أكثر انتباهاً وتركيزاً في هذه المباريات، بالطبع تكون أكثر صعوبة، ليس فقط بسبب مستواها الفني إنما بسبب الضغط الكبير من الجماهير في كل أنحاء العالم، ومن جماهيرنا نحن كنادي ريال مدريد، نحاول دائماً إرضاءهم".

وواصل القائد الإسباني حديثه عن "الكلاسيكو" لكنه هذه المرة عن ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الكاتالوني، وأضاف: "عندما يقترب ميسي من مرماك يجب أن تكون في قمة تركيزك، لكن في ريال مدريد أيضاً لاعبون جيدون قادرون على التعامل معه، ومدافعون قادرون على الوقوف أمام هجماته دائماً، بالطبع ليس بسهولة اللاعبين الآخرين، ولكن لكل لاعب طريقته، وأنا كحارس مرمى أعرف تحركات المهاجمين جيداً، وأعرف متى أتصدى لتسديداتهم، بالطبع هناك بعض اللاعبين يفاجئونني عند التسديد بطريقة مختلفة بعض المرات، ولكن بشكل عام لا تختلف الأمور كثيراً".

وخاض كاسياس مع الزميلة تنوري في تفاصيل غرفة ملابس الريال قائلاً: "لديّ أصدقاء كُثر في الفريق، فمثلاً سرغيو راموس هو صديق أعرفه منذ أكثر من ثماني سنوات قضيناها في الفريق، وهناك مارسيلو وهو شخص مبتسم وسعيد، دائماً ما يضفي جواً من المزاح والمرح بيننا، إنه شاب لطيف، وهناك من هم جيدون مثل كارفخال أيضاً، لكن عموماً كلهم أناس لطفاء، ونقضي وقتاً طيباً سواءً في الملعب أو خارجه، فنحن نعيش كعائلة واحدة، نهتم لحياة بعضنا الخاصة، ونرافق بعضنا في اللحظات الصعبة واللحظات الجميلة".