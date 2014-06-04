يا قطر «بلاتر» محتاج هدية!!



العجوز «بلاتر» شيء ما يغريه في قطر!

رأس «الفيفا» الكبير لعابه يسيل كل صيف, يزبد ويرعد ويهدد بسحب تنظيم كأس العالم 2022م من دولة قطر!!

لا يخفى على أحد أن «الفساد» يجري في عروق «الفيفا» ويعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم «البقرة الحلوب» لكثير من مسؤوليها لتحقيق الثروة السريعة عبر عقود أرقامها فلكية كانت تحت الطاولة.

الانتخابات الرياضية «لعبة قدرة» لا يمكن للنزاهة أن تنتصر فيها, إذا أردت أن تكسب، عليك أن تتجرد من كل القيم وأن تلبس ثوب الفساد, أي دولة ترغب في تنظيم كأس العالم عليها أن تدفع «المهر», لكل صوت يدخل الصندوق قيمة محسوسة, من يدفع أكثر سينتصر!!

«الرياضيون» يحرفون قواميس اللغة وتصبح «الرشوة» معناها «هدية», قبل الانتخابات تبادر كل دولة ترغب في تنظيم كأس العالم بزيارة الاتحادات الرياضية في كل قارة, شنطة «حبلى» بالمال تسيل اللعاب تمنح للمسؤول بحجة تطوير رياضة بلده, لكن الحقيقة تختلف هو «مال» هدفه شراء «الصوت» لا أكثر!!

من حق «قطر» أن تسلك طريق الآخرين لكسب الرهان, هو حق مشروع لها, لماذا «الفيفا» يغض بصره عن كل الدول ويشكك في قطر فقط!

تطويق عنق قطر «بالرشوة» واستثناء كل الدول الأخرى التي فازت بتنظيم كأس العالم أمر غير مقبول ويثير الشك, شيء ما يحاك في دهاليز «الفيفا» يفوح برائحة طمع وشجع يبدو أن كروش «بلاتر» ورفاقه لم تشبع.

ليس عندي أي درة شك أن كأس العالم 2022م سيكون في قطر كل هذه التهديدات ما هي إلا مسرحية ساذجة يخرجها «الفيفا» كل صيف ليوهمني بأن «النزاهة» تسكنه.

على قطر أن تقرأ عيون «بلاتر» وأن تفهم ما يريد, فهل من «هدية» لها قيمتها تزرع المحبة بين الطرفين.. نعم «هدية» لا أكثر!!

«تهادوا تحابوا»... أشم رائحة «شنطة سوداء» تطير في السماء إلى مقر «الفيفا», غداً المؤتمر الصحفي:

بلاتر ينفي سحب كأس العالم من قطر!!

لكن فضولي يجعلني أسأل:

تلك «الشنطة السوداء» ماذا داخلها؟؟

** هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الجزيرة» كل أربعاء وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.

*نقلا عن الجزيرة السعودية