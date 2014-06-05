الجزائر تتغلب على رومانيا وديا قبل كأس العالم





حقق منتخب الجزائر فوزا معنويا على رومانيا 2-1 في مباراة دولية ودية في كرة القدم اليوم الاربعاء في جنيف ضمن استعدادات الاول لمونديال البرازيل 2014.



وكانت الجزائر حققت الفوز ايضا السبت الماضي على ارمينيا 2-1 في سيون. من جهتها، خرجت رومانيا من الملحق المؤهل الى المونديال امام اليونان، وتستعد لتصفيات كأس اوروبا 2016.



وافتتحت الجزائر التسجيل بعد عرضية من عبد المؤمن جابو اخطأ حارس رومانيا كوستيل بانتيليمون في التقاطها فافلتت منه ليتابعها لاعب الوسط الشاب نبيل بن طالب (توتنهام الانكليزي) في المرمى مسجلا هدفه الاول مع ثعالب الصحراء (22).



ولم تستمر فرحة الجمهور الجزائري المتواجد بكثافة في المدرجات طويلا، فعادل الكسندرو تشيبسيو بعد تمركز دفاعي خاطىء (28).



وتوقفت المباراة في الدقيقة 43 نحو ثلث ساعة بسبب رمي الجمهور الجزائري عبوة بلاستيكية على ارض الملعب.



وسجلت الجزائر هدف الفوز بعد عرضية من الجهة اليمنى لعبها سفير تايدر المنسل وراء الدفاع تابعها امام المرمى العربي سوداني بطريقة جميلة (67).



ويطير لاعبو المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش السبت المقبل الى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة بعد 1982 و1986.

