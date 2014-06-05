الليلة .. داني ألفيش على "العربية"

يحل داني ألفيش، مدافع فريق برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل، ضيفاً خاصاً في الثانية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على شاشة "العربية"، مع الزميلة ليليان تنوري، في سلسلة مقابلات خاصة بدأت القناة بعرضها منذ يوم الأحد الماضي.



ووصف ألفيش في مقابلته أن الفارق كبير بين ناديه الحالي برشلونة، وفريق إشبيلية الذي لعب لصالحه بين 2003 و2008، وقال داني للزميلة ليليان: "إشبيلية فريق جيد، لكن طموحاتي كانت كبيرة لذلك اخترت برشلونة وأنا سعيد لأنني قمت بهذه الخطوة، كنت أحلم بتحقيق كأس أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني".

وأضاف: "للأسف في إشبيلية لن أتمكن من تحقيق هذا، الفارق أن برشلونة فريق كبير ولديه خبرة بكسب البطولات وتاريخه كبير كذلك، وأي لاعب يتمنى الانضمام إليه، يمكنني المراهنة عليه".



