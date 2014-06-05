بيكيه: نيمار "جائع".. وسأزور لبنان وكولومبيا

يعتقد جيرارد بيكيه، أن الانتقادات المتتالية التي يتلقاها فريقه، أمر معتاد في حال الهزائم بالنسبة لأنصار يبحثون دوماً عن الفوز ولا شيء غيره.

ويقول بيكيه في مقابلة خاصة أجرتها معه الزميلة ليليان تنوري وعرضتها قناة العربية: "بالنسبة لنا, هنا عندما نخسر أي مباراة يبدأ الجميع بانتقاد الفريق, لكن هذا طبيعي لأن هناك الكثير من الضغوط من أجل الفوز وفي حال عدم الفوز لن يكون الناس سعداء هنا، ويطالبوننا بالفوز بكافة المباريات والكؤوس, ولكن ما علينا فعله دائما هو محاولة اللعب بأفضل طريقة, وتقديم أفضل ما لدينا, وبالتأكيد علينا تصحيح كل الأخطاء, والنظر إلى الموسم المقبل بعين الأمل من أجل التطور والتحسن، ونحن قادرون على التطور".

ويتحدث المدافع العملاق للزميلة تنوري عن زميله البرازيلي نيمار داسيلفا، ويقول: "إنه لاعب شاب, لديه جوع للألقاب, ويريد أن يثبت للعالم قيمته الفنية العالية, وأعتقد أن هذا يساعدنا كثيرا, وكما قلت سابقا إن ميسي دائما تهديد ولكن كافة الفرق تركز عليه وتحاول إيقافه, لذلك علينا التفكير بحلول لتخطي هذه المشكلة، نيمار أحد الحلول الأخرى, نيمار رجل بإمكانه صنع الأهداف وتسجيلها, لاعب من نوعية عالية, فهو سريع ويحتاج إلى النضج بعض الشيء, وأعتقد أنه كان صفقة رائعة الصيف الماضي".

وعن شريكته شاكيرا، المغنية المعروفة يقول: "تقول إنها 25% لبنانية، وهي نصف كولومبية أيضاً، دائماً تتكلم عن أصولها وعند رؤيتها لأحد من بلدها تشعر بالسعادة، وحقيقة علي الذهاب للبنان وكولومبيا من أجل التعرف على هذين البلدين".