كاميرون: لندع تحقيق "قطر 2022" يأخذ مجراه

المح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس الى ان بلاده مستعدة لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم في حال فقدته قطر بعد الاتهامات بالفساد.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعلن انه سينهي حتى 9 يونيو تحقيقه حول منح تنظيم مونديالي 2018 الى روسيا و2022 الى قطر المثير للجدل.



وقال كاميرون ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في اعقاب قمة مجموعة السبع في بروكسل "يجب ان نترك التحقيق يأخذ مجراه، لكن انكلترا هي بلد كرة القدم كما انها بلد المنشأ للعديد من الرياضات مثل كرة المضرب والركبي والغولف والتزلج وكرة الطاولة والكريكت".



من جانبه، قال الرئيس الاميركي باراك اوباما مازحا في المؤتمر الصحافي المشترك مع كاميرون "البيسبول، كرة السلة...".



وكانت صحيفة صنداي تايمز البريطانية اكدت ان الرئيس السابق للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، القطري محمد بن همام دفع اكثر من 5 ملايين دولار في 2010 من اجل الحصول على دعم عدد من اعضاء من اعضاء اللجنة للفيفا لملف ترشيح قطر، لكن الاخيرة نفت هذا الامر.



واثار اختيار قطر جدلا حول تنظيم العرس الكروي في الصيف حيث تصل الحرارة الى 50 درجة، واعتبر رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر ان اسناد اللتنظيم لقطر كان "خطأ" مشيرا الى احتمال اقامة البطولة في الشتاء.



يذكر ان انكلترا استضافت كأس العالم مرة واحدة عام 1966 واحرزت اللقب الوحيد في تاريخها.

