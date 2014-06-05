كرسي للإيجار.. بنصف بليون

يقدم المسؤولون في الأندية بشكل خاص والرياضة بشكل عام أنفسهم على أنهم متطوعون ضحوا بأموالهم ووقتهم في سبيل خدمة الوطن وقطاع الشباب، لذا يتذمر غالبهم من النقد الذي يتعرضون له من الإعلام في حالات التقصير أو الإخفاق، وأنا هنا لا استطيع، بل لا يحق لي أن أطلق حكماً جازماً على نواياهم، هل دلفوا إلى الوسط الرياضي حباً في التطوع وخدمة الشباب أم أتوا لأجل الشهرة وإشغال أوقات الفراغ لديهم؟ لكن من حقي أن أحلل وأفصل وأطلق الأسئلة، وفي النهاية أبدي رأيي المتواضع في هذا الوضع، فربما يكون رأيي صائباً أو خاطئاً، لكن أسأل الله ألا يحرمني أجر الاجتهاد إن أخطأت وأن يغفر لي زلتي.

أحد الزملاء المهتمون بالأرقام والحساب اجتهد ورصد ما تيسر له من الظهور الإعلامي لأحد رؤساء الأندية الكبيرة خلال عام واحد في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، من دون أن يدخل ضمنها الإعلام الجديد، وأحصى الكلفة للظهور فيما لو كانت المادة على شكل إعلان تجاري، فوجد أن القيمة وصلت إلى 560 مليون ريال في موسم واحد فقط، والقيمة هنا بالريال السعودي عزيزي القارئ وليست بالهللة أو الريال اليمني، وبعد أن لاحظت الاجتهاد المحمود من زميلنا القدير، طلبت منه أن يكمل معروفه، ويقارن هذا الظهور بظهور أي وزير، وبالفعل عاد إليّ بعد شهر واحد فقط، وأفاد بأن «بروزة» هذا الرئيس توازي ظهور 15 وزيراً من مجلس الوزراء، بما فيهم القائمين على الوزارات الحيوية والمهمة، كل هذه المعطيات تشير إلى أن مسؤولي الوسط الرياضي يجدون من الشهرة ما لا يجده نجوم السينما، طبعا في أميركا والديار التي تعترف بالسينما، وغالباً ما يكون في مقابل هذه الشهرة مبالغ ضئيلة، وربما بلا مقابل. كما أنه من الممكن والعياذ بالله أن تكون مصحوبة بالحصول على ما تيسر أو تعسر من موازنات الأندية أو الاتحادات، خصوصاً أن الرقيب يغط في سبات عميق، إلى درجة أن البعض يدعي أنه تبرع بعشرات الملايين، وهو في الواقع «بلع» عشرات الملايين، ولا عليه بعد ذلك فمن يستطيع إثبات العكس إذا كانت الجمعيات العمومية لا حول لها ولا قوة، ورعاية الشباب تطبق مبدأ «بكيفهم»، والإعلام غاب عنه الصحافيون الاستقصائيون المستقلون!

ما أستطيع قوله إن بعض الكيانات سواء أكانت أندية أم اتحادات أصبحت تخضع لعمليات التوريث ووضع اليد، حتى أن العالم من حولنا تغير، بينما لم يتغير بعض المسؤولين، والذين يقدمون أنفسهم على أنهم متطوعون يضحون بكل ما لديهم، وأنهم لا يجدون التقدير من الجميع، وهؤلاء أحسدهم على جَلَدِهم وصبرهم وعنائهم، وأتمنى من الله أن يفك كربهم، وأن يتخلصوا من إخلاصهم الزائد عن الحد الذي أثر في حياتهم، ودفعهم إلى احتلال الكراسي باعتبارهم مسؤولين حتى الموت. كيف لا واللوائح التي تمنع تولي المناصب لفترات طويلة لا تزال بعيدة المنال، ربما لأن المسؤولين عن هذه اللوائح مشغولون بأعمال تطوعية بعيدة عن الرقابة لا بارك الله فيها من رقابة!



*نقلا عن الحياة السعودية