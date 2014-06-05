هولندا تتطمن على جاهزيتها قبل المونديال بالفوز على ويلز

حققت هولندا فوزا سهلا على ضيفتها ويلز 2-صفر اليوم الاربعاء في مباراة دولية ودية استعدادا لمونديال البرازيل 2014 الذي ينطلق الاسبوع المقبل.



على ملعب "امستردام ارينا" وامام 51 الف متفرج، سجل ارين روبن (32) وجرماين لنس (76) هدفي وصيف مونديال 2010.



وبرغم صافرات الاستهجان من المدرجات وعلامات الضجر على الاسطورة يوهان كرويف، الا ان لاعبي المدرب لويس فان غال لم يقدموا كل ما لديهم قبل ايام على كأس العالم، وحققوا فوزا جديدا بعد تعادلهم مع الاكوادور (1-1) وتغلبهم على غانا (1-صفر).



ولم يقدم المنتخب البرتقالي اداء هجوميا امام فريق افتقد لنجميه غاريث بايل وارون رامسي الغائبين بسبب الاصابة.



وتلعب هولندا في الدور الاول في مجموعة تضم اسبانيا حاملة اللقب وتشيلي واستراليا.



