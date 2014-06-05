5.5 ملايين يورو تنقل قائد ستيوا الروماني للهلال

انهت إدارتا الهلال السعودي وستيوا بوخارست الروماني الاتفاق نهائيا لانتقال نجم الثاني وقائده ميهاي بنتيلي إلى الدوري السعودي الدفاع عن قمصان أزرق العاصمة.

وسيكمل بنتيلي (29 عاما)، عقد اللاعبين الاجانب في وصيف الثنائية في الموسم الماضي إلى جانب البرازيليين ديجاو ونيفيز والكوري كواك، فيما سيشغل الروماني القادم مقعد الاكوادوري كاستيلو.

واحتاج الهلال إلى رفع عرضه من مليوني يورو إلى مليونين ونصف لكسب موافقة مسؤلي النادي الروماني، في مفاوضات استمرت اسبوعا، فيما سيقبض ميهاي مليون يورو سنويا عن كل عام من الاعوام الثلاثة في صفوف الازرق السعودي، ما يصل بمجموع الصفقة إلى خمسة ملايين ونصف.

ويلعب ميهاي بنتيلي في مركزي المحور والوسط الايمن، ويمتاز بقدمه بتسديداته القوية والمفاجئة، وقوته البدنية الهائلة في الالتحامات الثنائية، كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع عند الحاجة. ولم يلعب ميهاي لأي فريق خارج رومانيا، ومهد تعاقد مدربه ريحيكامب مع الهلال للتعاقد مع قائد الفريق الروماني بطلب من الأول، وهو اللاعب الثاني الذي يمثل زعيم الكرة السعودية قادما من ستيوا بعد سلفه ميريل رادوي. وينتهي عقد ميهاي بنتيلي مع ستيوا في منتصف يونيو من العام المقبل، وهي المدة التي اشتراها السعوديون بمليونين ونص المليون يورو.



