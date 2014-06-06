الإصابة تحرم الفرنسي ريبيري من كأس العالم

أعلن ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، الجمعة، أن فرانك ريبري استبعد من تشكيلة كأس العالم بسبب معاناته من مشكلة في أسفل الظهر وسط أنباء الأيام الماضية عن عدم قدرة لاعب الجناح المشاركة بنهائيات البرازيل.

وأضاف ديشان سلسلة اللاعبين المصابين بجانب ريبيري، حيث يغيب كليمو جرنييه، فيما يحلّ مورجان شنيدرلين وريمي كابيلا مكان المصابين في تشكيلة الديوك.

واحتوت قائمة ديشان على التشكيلة النهائية لحراس المرمى: هوجو لوريس وميكائيل لاندرو وستيفان روفييه، وفي خط الدفاع لوكا ديني وماتيو ديبوشي ولوران كوسيليني وبكاري ساني وباتريس إيفرا ومامادو ساكو وإلياكيم مانجالا ورافائل فاران.

وفي خط الوسط: كاباي وماتودي وبوجبا ومافوبا وشنيدرلين وكابيلا وسيسوكو، بينما يقود خط الهجوم كريم بنزيمة وماتيو ولوك ريمي وجريزمان وفالوبينا.