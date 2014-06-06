فان بيرسي: جاهز لقيادة الطواحين الهولندية بالمونديال

أكد روبين فان بيرسي، قائد منتخب هولندا لكرة القدم، الجمعة، لوسائل الإعلام جاهزيته التامة لخوض نهائيات كأس العالم 2014 وذلك بعد وصول اللاعب مع بعثة بلاده إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وخرج مهاجم مانشستر يونايتد بين الشوطين في مباراة هولندا الاستعدادية أمام ويلز في أمستردام الهولندية يوم الاربعاء الماضي بسبب مشكلة في مفصل الفخذ الا أنه أشار إلى إجراء احترازي عقب شعوره بالألم.

وادعت الصواريخ الهولندية أنها تعافت تماماً من إصابة الركبة التي أبعدته مدة شهرين في الدوري الإنكليزي تماماً. وقال فان بيرسي لصحيفة "تليغراف" البريطانية عن المباراة الافتتاحية للطواحين الهولندية أمام إسبانيا: "جلست في غرفة الملابس بالشوط الثاني لمباراة ويلز، الحذر من مباراتنا مام إسبانيا لأنها مهمة".

وأضاف: "كان الألم في مفصل الفخذ يزداد تدريجياً، شعرت بألم مفاجئ ولكن ليس بوسعك أن تصفها بالإصابة، أواصل تقوية عضلاتي بشكل يومي، لا أشعر بأي وخز وسأبذل مجهودي". وتضمّ مجموعة هولندا كلاً من تشيلسي وأستراليا وبطلة العالم إسبانيا ضمن المجموعة الثانية.