مورينيو يصارح لامبارد: اعتزل بعد مونديال البرازيل

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أن لاعب الوسط الدولي فرانك لامبارد قرر اعتزال اللعب دولياً بعد مونديال البرازيل 2014.

وأعلن لامبارد (35 عاماً) ترك فريقه تشلسي بعد نهاية الموسم الماضي؛ بعدما رفض عرضاً للتمديد بامتيازات أقل مما كان يتمتع بها، رافضاً الكشف عن وجهته المستقبلية.

ويرى مورينيو أن الوقت قد حان ليعتزل لامبارد دولياً، معتبراً أن "كأس العالم تشكّل الطريقة المثالية كي ينهي لاعب في سجله أكثر من 100 مشاركة دولية، وقال المدرب: "لا تذهب أبعد من كأس العالم التي تشكل المحطة المناسبة للتوقف عن اللعب دولياً".

وقال لامبارد في مقابلة مع إذاعة "bbc" الثلاثاء الماضي: "من الصعب الحديث عن ذلك الآن لأني فخور اليوم باللعب مع منتخب بلادي في المونديال". وأضاف: "لا أحد يعلم ماذا سيحصل، لنأمل أن ننجح في تقديم نتيجة جيدة في كأس العالم وبعد ذلك سأعلن موقفي".

وخاض لامبارد أول مبارة دولية أمام بلجيكا في 10 أكتوبر 1999، وسجل 29 هدفاً دولياً في 104 مشاركات مع منتخب الأسود الثلاثة. ودافع لامبارد عن ألوان تشلسي منذ عام 2001 فيما أحرز معه دوري أبطال أوروبا (2012) والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2013) والدوري الإنجليزي (2005 و2006 و2010).