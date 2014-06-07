التعاون يتعاقد مع الحسين.. وروابح يفاضل بين الـ5

أعلن نادي التعاون السعودي، السبت، عن تعاقده مع المخضرم السوري جهاد الحسين لمدة موسم رياضي.

وكان توفيق روابح، مدرب الفريق، قد طالب بالتعاقد مع اللاعب لدعم القدرات الهجومية وصناعة اللعب في فريقه، فيما تولى المجلس التنفيذي في النادي تمويل الصفقة.

وبالتوقيع مع الحسين أصبح الفريق القصيمي الأصفر يضم خمسة لاعبين أجانب، ما يعني أنه في طريقه للاستغناء عن أحدهم إما بالإعارة أو بيع عقده. ويضم التعاون المدافع الإفريقي أوتشي، وزميله الهداف باولو ايفولو، وصانع الألعاب البرازيلي ريتشي والوسطي المدافع شادي أبوهشهش، الذي يتولى قيادة الفريق.

وبحسب بيان صادر عن النادي، سيلتحق اللاعبون الخمسة بمعسكر الفريق في تركيا، الذي تحتضنه ملاعب نادي فناربخشه، وسيعلن المدرب الجزائري روابح عن قراره في تسمية اللاعب المغادر نهاية المعسكر.

يُذكر أن جهاد الحسين من مواليد عام 1982، وبدأ حياته الرياضية في نادي الكرامة السوري، ولمع معه في مباريات دوري آسيا للأندية الأبطال، قبل أن يذهب إلى الكويت الكويتي في عام 2006، ثم عاد إلى بلاده ومثل مجدداً فريقه السابق، قبل يطير إلى الكويت مجدداً للدفاع عن ألوان القادسية الكويتي هذه المرة في عام 2009، وبعد عامين أعلن تعاقده مع فريق نجران السعودي، وقدم معه مستويات لافتة وقاده إلى مراكز الوسط في الدوري السعودي في واحد من أجمل مواسم الفريق الجنوبي، قبل أن يحطّ رحاله في نادي دبي الإماراتي، ومنه مجدداً إلى الدوري السعودي بقميص التعاون.