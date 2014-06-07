لماذا يحاربون البلوي ؟!

ـ هؤلاء

- ومن يقف خلفهم..

- الذين يريدون أن يختصروا نادي الاتحاد في (بيوتات) معينة.. ويحتكرونه في أسر (خاصة)..

- صاروا يحاربون كل من يأتي لرئاسة نادي الاتحاد بإقصائية مريضة..!

- ولهذا هم يحاربون إبراهيم البلوي حالياً كما حاربوا شقيقه منصور البلوي سابقاً..!!

- يحاربون إبراهيم بالرغم من أنه للتو جاء للعمل في إدارة النادي ولم يكمل أربعة أشهر حتى الآن..!!

- يحاربونه بالرغم من أنه يعمل حالياً دون أعضاء مجلس إدارة..!!

- يحاربونه بالرغم من أنه كان يعمل سابقاً مع من يحاولون إسقاطه وإفشاله..!! مما دفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب لإبعادهم من المشهد لأنها على إطلاع مباشر بأفعالهم وتصرفاتهم.

- يحاربونه مع أنه نجح بالرغم من كل العقبات - وفي وقتٍ وجيز - بأن يتأهل بالفريق إلى دور الثمانية الآسيوي..!!

- يحاربونه بالرغم من أنه جاء ووجد أمامه تركة ثقيلة وديون (متلتلة) وتخبيص (ليس له آخر) وعبث (قاد الاتحاد لإشكاليات في أروقة الفيفا).. فبدلاً من أن ينتقدوا من (وهق وورط) الاتحاد في كل ما سبق نجدهم يحاربون من يسعى لإنقاذه..!!

- يحاربونه لأنه جاء ليعمل وينجح ويقود الاتحاد إلى الأمجاد ويكشف عبثهم بالكيان وهو ما لا يريدونه..!!

-لا يريدون لأحدٍ من خارج إطارهم أن ينجح..!! ولا يريدون لأحدٍ أن يكشف زيفهم وعبثهم بالكيان..!!

- رجلٌ جاء للكيان الذي يعاني من ديون كبيرة،وإشكاليات كثيرة، وعقبات خطيرة، ودون عقد رعاية.. لماذا جاء يا ترى..؟! بالتأكيد أنه لم يأتِ ليستفيد منه لأن النادي (على الحديدة).. بل جاء ليعمل وينفق وينقذ الكيان الذي يحبه.. دافعه العشق والغيرة على الكيان الكبير الذي عبث به الصغار.

-لا أستغرب حقيقة من حربهم على إبراهيم البلوي فقد سبق لهم أن حاربوا شقيقه منصور الذي حقق لهم كل البطولات.. دوري أبطال آسيا مرتين.. وتأهل لكأس العالم.. ودوري أبطال العرب.. والدوري السعودي.. وكأس ولي العهد.. والسوبر السعودي المصري.. أي أنه حقق البطولات الموجودة على الساحة وقتها بجميع مسمياتها.. وجعل للاتحاد هيبة احترافية وكاريزما خاصة حتى على الصعيد الخارجي لم يصنعها أي رئيس آخر في الوطن العربي.. ومع ذلك حاربوه..!!

- إن لم يكن دافعهم في ذلك (الحرب) فما هو بالله عليكم..!! إنهم أعداء النجاح.. بل وأعداء الاتحاد حتى وإن ادعوا زيفاً بأن هدفهم مصلحته بينما لا يهتمون إلا بمصالحهم..!!

- نريده نادي الوطن.. ويريدونه اتحاد (لهم فقط)..!!

- نقول لهم ضعوا أيديكم في أيدي من يقود الاتحاد فيعلنون له العداء من أول لحظة حتى قبل أن يبدأ عمله..!!

- لقد انكشفوا على حقيقتهم.. فلك الله عميد البلد من أحقادهم وأضغانهم.



*نقلا عن الرياضي السعودية