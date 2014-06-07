وديات كأس العالم: فرنسا تسحق جامايكا بـ8 أهداف

فاز منتخب فرنسا لكرة القدم، فجر الإثنين على منتخب جامايكا 8-صفر ووسجل أهداف الديوك الفرنسية كاباي وجيرو وبنزيمة (هدفين) وماتويدي (هدفين) وجريزمان (هدفين) فيما تعتبر المباراة ضمن استعداد المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل الأسبوع المقبل.



من جانبه كسبت إيران منتخب ترينداد وتوباجو 2-صفر فيما انتصرت الولايات المتحدة المنتخب النيجيري 2-1، وفازت إسبانيا على السلفادور 2-0 وتعادل الإنكليز مع الهوندوراس، وتلعب اليوم عدد من المباريات الودية على غرار لقاء ترينداد وتوباجو وإيران، وسان مارينو وألبانيا وأخيراً فرنسا مع جامايكا.

وفي البارحة، فازت الكاميرون على منتخب مولدوفا 1- صفر، وتغلبت البرتغال نظيرتها المكسيك 1- صفر وفازت اليابان على منتخب زامبيا 4-3، وانتصرت اليونان على بوليفيا 2-1، وتعادلت كوستاريكا مع إيرلندا 1-1، وخسرت الأردن صفر – 3 أمام منتخب كولومبيا، فيما تمكنت كرواتيا من الفوز بصعوبة على الأستراليين 1- صفر.



وتلعب المنتخبات العالمية والمغمورة عدداً من المباريات الدولية الدولية قبل المونديال من أجل الاستعداد للمحفل القاري أو الاحتكاك واستفادة الخبرة جراء اللعب أمام منتخبات كبيرة مثل إسبانيا والبرازيل والأرجنتين وألمانيا والبرتغال وإيطاليا.

