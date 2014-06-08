ريو دي جانيرو .. تحت لعنة الاحتراف !!

هل تمر كأس العالم في محنة؟ هل اصابات النجوم لعنة تطارد ريو دي جانيرو؟ هل المواسم المضغوطة اتت اكلها السلبية حدا اصبح فيه النجم تعبا منهوكا جدا، لا يرقى ولا يقوى على مجابهة المونديال بروحه وجسده المنهك، تحت ضغوطات الدوريات واهات وتبعات الاحتراف المادي البحت ؟ العديد من الاسئلة المطروحة يمكن اعدادها ودسها بانف وفم المؤسسة الكروية العالمية والقارية المسؤولة عن اقامة وتنظيم الدوريات الاحترافية، التي نخرت وحلبت النجوم لدرجة يمكن فيها تحريك ملف حقوق الانسان الرياضي في ظل اندية ومؤسسات حالبة للمادة ومستنزفة للطاقة والابداع من اجل ادامة وتحقيق مكاسبها المادية على حساب الرياضيين وطمس ملامح الابداع وقتل متعة المتلقي ..

عدد من نجوم الكرة العالمية سيغيبون عن اهم المحافل الدولية الكروية ، التي يجود بها الزمان مرة واحدة كل اربع سنوات، في فرصة عمر لا يمكن تفويتها بالنسبة للكرويين، وقد سجلت بطولة ريو دي جانيرو رقم قياسيا في عدم مشاركة عدد من نجوم اللعبة لمختلف منتخبات العالم ممن انهكتهم دورياتهم المحلية وامتصتهم انديتهم حتى اصبحوا عرضة للاصابة المانعة للمشاركة عن الاستحقاق العالمي الاهم ، فريبيري الفرنسي انهمرت دموعه بحسرة والم على كلمات تقرير طبي يوصي بعدم مشاركته، بالرغم من كونها الفرصة الاخيرة في العمر ، كما ان عددا اخر من النجوم المؤكد غيابهم سيشكلون فريقا لمختلف مراكز اللعب ومن اغلب المنتخبات المشاركة التي خسرت عددا من لاعبيها نتيجة ضغط وقوة وزخم مباريات الدوري المحلي الاحترافي ..

الحارس فيكتور فالديز من اسبانيا والمدافع جيترو فيليمز من هولندا ، وبادشتوبر الألماني إضافة إلى المدافع الغاني أكامينكو. اما خط الوسط سيشهد غياب فرانك ريبيري الفرنسي وتياجو الكانتارا الاسباني ، وجوندوجان وثيو والكوت من انكلترا ، اما في خط الهجوم ستفتقد الملاعب النمر الكولومبي فالكاو ، والبلجيكي كرستيان بنتيكتي والألماني ماركو رويس وكذا خيسي رودريجيز. وهنالك عدد اخر سيغيبون ايضا من بلدان ومنتخبات مختلفة كلارس بندر ومونتوليفو وتاونسند وستروتمان ورومان شيركوف وغيرهم العديد من قائمة ينتظر ان يضاف لها اسماء لامعة اخرى في حالة تدعو للبؤس والاحباط والقلق ..

من ناحية اخرى فان النجوم مسي الارجنتيني ورونالدو البرتغالي وكوستا الاسباني قد خرجا من محنة الاصابة بشكل قريب بل هو اقرب للتكرار والجلوس على مصاب الاحتياط باي لحظة قادمة وباي محاولة منافساتية مقصودة او مبررة ، وهذا ما يجعل المونديال على المحك ، ويعيش هاجس تجريده من نجوم اللعبة العالميين ممن اتحفوا الملاعب والميادين خلال سنوات اربعة خلت، نتيجة ضغوط مواسم احترافية لم ترحم جهد اللاعب وعطائه في الظروف الطبيعية ، كما انها لم تفكر في المونديال وامكانية عدم المشاركة فيه ، وهذا ما يفرض الاجابة الملحة على الاسلئة الاولى التي طرحناها اعلاه وامكانية تدخل الفيفا والمؤسسات الكورية العالمية والقارية والمحلية لحماية متعة مشاهدة النجوم في المونديال الاغلى، فالنجم اصبح حصة عالمية في ظل نظام العولمة وليس حكرا لناديه يحلبه متى شاء وبالطريقة التي شاء.

*نقلا عن الأيام البحرينية