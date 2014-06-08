قرعة كأس ولي العهد السعودي بلا مفاجآت

أقيمت مراسم قرعة كأس ولي العهد السعودي، الأحد، في مقر الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

وحملت القرعة في دور الـ32 مباريات كلاً من: التعاون والقادسية، الفيصلي وأبها، الشعلة والطائي، الأهلي والحزم، هجر والوحدة، الرائد والباطن، الاتفاق والمجزل، الاتحاد والفيحاء، النهضة والصفا، الفتح وحطين، نجران والوطني، العروبة والجيل، الخليج والدرعية، الشباب والرياض.

فيما تأهل تلقائياً فريقا الهلال والنصر إلى دور الـ16، على اعتبار أن النصر بطل الكأس ووصيفه الهلال الذي خسر النهائي الموسم الماضي 1-2.



من جهته، أشار محمد شلية، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأخضر قادر على العودة إلى منصات التتويج في الموسم الجديد وقال لـ"العربية نت": "الفريق مستعد لجميع الأندية التي سيواجهها بطولة كـأس العهد، وكذلك الدوري، نحن بصدد إقامة معسكر وخوض عدد من المباريات الودية ونتطلع إلى النجاح".