الأخضر .. كرت تشفير ..!!

للمرة الثانية على التوالي نبقى متفرجين كسعوديين على المنتخبات العالمية وهي تلعب نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد أن مررنا بمشاركات لأربع مرات متوالية عكسنا خلالها ما يمكن لنا أن نقدمه للعالم ..

لم يسأل أحدا لم تخلفنا بعد أن وصلنا ؟؟

كانت روشتة العلاج عبارة عن مسكنات وبعضها مواد مهيجة للخيال سرعان ما تفقد مفعولها عند المحك الحقيقي للعمل (الاحتراف الشامل)..!!

لم يفلح اتحاد الكرة خلال السنوات السبع الأخيرة في تحقيق أي إنجاز يذكر للكرة السعودية فانحدرت الطموحات حتى وصلت للبكاء من الفرح بعد أن تأهلنا لنهائيات كأس آسيا القادمة بأستراليا ونحن أسياد تلك البطولة ..!!

الذي يطالب بالإمكانات ..كاذب ..!!

كنا نحقق الإنجازات بأقل إمكانات وأقل احترافية..!!

المنتخب السعودي وأقولها للتاريخ وقع ضحية ..!!

ضحية صراعات ..!!

نفوذ..!!

إملاءات..!!

المزاجية ..!!

كان الأخضر المسكين هو المكان المناسب لكل الأفعال الانتقامية والصراعات والمعارك السرية والعلنية والمزاجيات ..!!

لا تستغربوا أبدا .. الأمر يبدو منطقيا لمن يحلل كل التفاصيل ..!!

هل كنتم تعتقدون أن ما حصل عام 2010م طبيعيا ..!!؟

لن أبتعد بكم كثيرا ..!!

اتحاد الكرة بقيادة الأخ أحمد عيد وافق على إقامة معسكر بأمر الإسباني لوبيز بأسبانيا للاعبي الأخضر ولعب مباراتين وديتين رغم أن أغبى إنسان بالكون يدرك أن ذلك القرار هو بمثابة الانتحار الكروي البدني للاعبين فأقرب استحقاق للأخضر بعد أكثر من خمسة أشهر ..!!

ما الذي حصل؟

طمع اتحاد الكرة بمركز متقدم بتصنيف الفيفا واستجاب لرغبة السماسرة والمدرب فكانت الخيبة التاريخية وعلى نفسها جنت براقش..!!

أرجو أن لا تقترحوا وضع لجنة للمنتخبات..!!

إنها تذكرنا باللجنة التي كان يفرض على أعضائها لبس البشوت وسط منظر فكاهي ..!!

المهم ..

هاهي الدول تزهو بمنتخبات بلدانها بكل فخر بينما نحن على الهامش نعجز عن كوريا واستراليا واليابان بل حتى إيران بل إن الأردن تأهلت للملحق وكادت لولا فجيعة الأورغواي.!!

اللاعب السعودي أصبح مزاجيا بشكل خطير ..!!

تلك المزاجية صنعت من داخل الأخضر محفزا ليكون مسرحا مفتوحا لكل شيء ..!!

بالمعنى الحقيقي .. أصبح المنتخب ناديا مصغرا ..!!

السؤال كيف نعالج ذلك ؟؟

الجواب: ابعدوا كل أدوات الجهل والتخلف التي تمارس ضد هذا المنتخب وحصنوه من إعلاميي الكذب والدجل ودافعوا عن من يمارس قذارته اللفظية والإعلامية بحق لاعبيه فترككم لهم تأكيدا على أن هناك من يتلذذ بذلك ويرغب قتل الأخضر أو على الأقل عدم استعادته لأمجاده ..

اتركوا الأخضر بحاله وابتعدوا عنه وابعدوا مزاجيتكم وأهواءكم عنه فمن المخجل أن بلدا مثل المملكة العربية السعودية تعجز عن الوصول للمونديال وهي تملك مواهب متناثرة بكل مكان ..!!

لا تنسوا تشترون كرت التشفير ..!!

قبل الطبع

من حصل على شيء يستاهله..!



*نقلا عن الجزيرة السعودية