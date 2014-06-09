الأهلاويون محبطون

أعرف أكثر من غيري أو مثلهم أن العمل في الأهلي جار على قدم وساق لكن هذا العمل لم تأت من خلاله تطمينات للجمهور الذي أخذته نشوة البداية الى أبعد مدى من الأحلام بل ان هناك من أخذته النشوة للقول انه موسم العودة يا عشاق لكن انخفض معدل الطموح بعد ان حدث ما يعكر الصفو من جراء مدرب كان سيأتي ولاعب وقع وآخرين تحت النظر لدرجة أصاب الجمهور من الإحباط ما أصابهم من خيبة امل وعادوا لمربع الإحباط مرة اخرى لاسيما وان عناوين الصحف التي تحمل اسم الاهلي محبطة لدرجة لم يعد معها المشجع الاهلاوي يعرف اين الحقيقة هل هي في العناوين ام في التفاصيل....

.....لكن رغم كل ما حدث من تأخير لسبب او لآخر مازال هناك وقت لتصحيح ما حدث فنحن إعلاما وجمهورا لسنا قريبين من أسرار المفاوضات وما يحاصرها من اشكاليات ولهذا حتى وان حاكمنا التأخير بدافع الحرص الا اننا لن نكون اكثر حرصاً من المكلفين بهذا الملف بقيادة رئيس النادي الأمير فهد بن خالد الذي هو احوج ما يحتاج لغلق هذا الملف والانتقال لملف آخر.....!!

.....من وضع الاهلي وسط هذه الدوامة مع جماهيره والاعلام الموالي هي التسريبات التي دعمها المغردون والمهشتقون في تويتر بفرح واليوم يدفع ثمنها النادي الذي ايضاً ينبغي ان يستعين على قضاء صفقاته بالكتمان وهذه من الاخطاء المكررة التي يقع فيها الاهلي وتنعكس سلباً على الجمهور الذي يهمه اولاً وأخيراً الاهلي ولا يهمه غير ذلك ولهذا دائماً ما يقول الأمير فهد بن خالد عتبهم على راسي.....

....أتمنى وهي امنية يشاركني فيها كل اهلاوي ان تقدم الايام القليلة القادمة بل الساعات القادمة اخبارا مفرحة لجمهور يرى كل من حول الاهلي انهوا أهم الصفقات وبقي القليل....

.....أيضاً عندما اقول ان بعض التسريبات مضرة ولا تخدم النادي فلا أعني بها التقليل من جهد الزملاء بقدر ما أخاطب بها المسرب نفسه الذي هو من يتحمل وزر مثل هذه التسريبات ولزيادة في اعطاء الموضوع حقه من الادلة أسأل من باب الحب هل رأيتم اعلاميا هلاليا او نصراويا او اتحاديا يقدم صفقات محتملة او متوقعة لناديه في الصحف وتويتر من خلال الاجابة قد نصل الى هدف أتمنى ان يخدم الاهلي مثل ما يخدم الآخرين.....!!

....فرق حددت اولوياتها كبيرة وصغيرة ثرية وفقيرة مبكراً وكان الاجدى بالاهلي ان يكون اولها او مثل بعضها لأن البداية هي اولى خطوات النهاية اما إيجاباً او سلباً ...

...وعلى هذا الاساس تبنى احلام وطموحات فريق ولنا في التجارب اكبر برهان.....!!

.....ايضاً وفي ايضاً سؤال ساخن الرعاية وطيران الامارات أعلن الخبر ثم تراجعت صحته والآن بدأت اخبار اخرى ولا ندري هل تم الاتفاق ام ان الطيور طارت بأرزاقها وبنيت هذا التساؤل على كلام سمعته وأتمنى ان لا يكون صحيحا...!!

.....هذا بعض ما أود قوله عن الاهلي الذي يجب ان يعرف كل من حوله ان الدوري بكل ما فيه من صعوبات واسرار هو مطلب انصار الاهلي ولا أظن ان هذا الطلب صعب بل يجب ان يكون هدفا استراتيجيا لأعضاء الشرف والادارة واللاعبين والجهاز الفني كما هو بالنسبة للجمهور.....!!

*نقلا عن عكاظ السعودية