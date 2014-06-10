ألونسو: بايرن أصابني بـ"الصدمة" واتحاد جدة ظلم بينات

يعتبر تشابي ألونسو، متوسط ميدان ريال مدريد أن جوزيه مورينهو، المدرب السابق للفريق الملكي، ساعده كثيراً بتطوير مستواه وإظهار قدراته داخل الملعب خلال السنوات الثلاث التي قضاها في فريق العاصمة الإسبانية.

ويقول ألونسو، الذي حل ضيفاً في مقابلة خاصة مع الزميلة ليليان تنوري، وعرضتها قناة العربية: "مورينهو رجل قوي، ومن الناحية النفسية هو إنسان رائع، بإمكانه إخراج الأفضل من كل لاعب لديه, وهو يعرف كيفية الفوز, وكيفية قراءة المباريات ووضع التكتيكات, علمني كيف أطور مستواي دائما وأحضر نفسي لكل مباراة, وكيف نثقف أنفسنا, فهو إنسان خلوق وعلى قدر عال من الثقافة, لم يعلمنا فقط كيف نكون جاهزين لكل مباراة, ولكن أن نكون مستعدين بشكل طبيعي، ومن دون أي ضغوط علينا".

ويواصل ألونسو حديثه للزميلة تنوري، ويقلب صفحة الأحزان مع الفريق الأبيض ويتذكر أكثر اللحظات إيلاماً بمسيرته بقميص الريال، ويضيف: "عندما خسرنا أمام بايرن ميونخ هنا في البرينابيو بركلات الترجيح, كانت صدمة بالنسبة لنا, لأننا عرفنا أنها كانت فرصة كبيرة للفوز بدوري الأبطال وكانت لحظات رائعة, ولكننا لعبنا أمام بايرن عظيم، والخسارة بركلات الترجيح كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا, لا يمكن أن ينساها أي لاعب لعب في هذه المباراة".

ورغم رحيلة عن ليفربول قبل 5 مواسم، فإنه ما زال مهتماً بأخبار الفريق الإنجليزي، وعن ذلك يقول: "ليفربول عاد إلى الواجهة بعد طول عناء, طبعاً عادوا إلى دوري الأبطال, إنه الوقت المناسب, فروجرز صنع فارقا كبيرا معهم خلال موسمين, طور النادي بشكل واضح والفريق في تطور مستمر, طبعا لديه لاعبون رائعون, ورأينا كيف كانت انتصاراته كاسحة هذا الموسم في البرمييرليغ".

ويتحدث ألونسو، عن صديقه بينات سان خوسيه، مدرب اتحاد جدة السابق، ويقول: "قال لي بينات إنه طرد من منصبه منذ أشهر، وبالطبع كان قراراً حزينا وصعبا بالنسبة إليه، التخلي عن المدرب هو جزء من اللعبة, ولكنه فاز بالكأس قبل عام وكان إنجازا وخبرة كبيرين بالنسبة له, وأن يطرد بين ليلة وضحاها هذا ما تفاجأ به, لقد طور الكثير من الفريق الذي كان يدربه, وكسب الكثير من الخبرة من اللاعبين الذين دربهم, وقال لي إن المستوى أصبح أفضل كثيرا مما كان عليه, وبوقت قياسي أسرع مما توقع هو شخصيا".