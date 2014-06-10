التشفير .. في ستين داهية

من دون شك، فإن قنوات الجزيرة الرياضية التي انطلقت منذ نحو أحد عشر عاماً تقريباً، قبل أن تغير مسماها إلى قنوات بي أن سبورت حالياً، لعبت دوراً كبيراً وبارزاً في نقل الأحداث الرياضية للعالم العربي، وذلك من خلال مجموعة القنوات المجانية والمشفرة التي خصصتها للبث الحصري لمختلف البطولات والدوريات العالمية كبطولات كأس العالم لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا على سبيل المثال.

كما يدين الفضل لها بإدخال التقنيات الحديثة في النقل والبث باستخدام آخر ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال، وهو ما انعكس على المشاهد العربي الذي بدأ بالاستمتاع بمشاهدة مباريات عالية الجودة والنقاوة، عوضاً عن تلك الصورة الرديئة التي كنا بالكاد نستقبلها عن طريق البث الأرضي.

لكن وللأسف الشديد، ومع تنامي نجاحاتها، فقد راحت هذه القنوات، والتى ما زالت تمتلك حقوق البث الحصري في منطقتنا، باستغلال هذه الحقوق بطريقة غير مقبولة، وذلك بالضغط على المشاهد من خلال تغيير السياسة المتبعة في الاشتراك بالباقات المعروضة، والتي من خلالها تقوم القناة باجبار المشترك في كل مرة على دفع مبالغ إضافية مقابل أي بطولة جديدة تضاف للباقات، وعلى سبيل المثال، فقد فوجئ المشتركون قبل فترة من انطلاقة مونديال البرازيل الذي نستعد لمتابعة أحداثه هذه الأيام، بتغييرات شاملة في سياسة الشركة، إذ تم تغيير مسماها بالكامل، وأعقب ذلك أوقفت الشركة بث المباريات المهمة في الدوري الإسباني، مثلما حدث في الكلاسيكو على القنوات المعتادة ونقلتها إلى قنوات جديدة مشفرة لا تعمل إلا على أجهزة « الرسيفر» الحديثة، والتي أطلقتها الشركة أخيراً، وباشتراك جديد، خصيصاً لمتابعة المونديال، وفي خطوة لاحقة أوقفت الشركة البث على الأجهزة القديمة كافة التي لا تتوافق مع التقنية الجديدة، والتي قيل إنها تقنية آمنة ضد القرصنة والتشويش، وبذلك تحمل المشترك وحده خسائر لا حدود لها، من جراء توقف أجهزة الرسيفر التي يمتلكها واضطراره لشراء الأجهزة الجديدة وتجديد اشتراكه، حتى يتمكن من متابعة المونديال، وهكذا في كل مرة يتعرض المشاهد للاستغلال السيئ من مثل هذه الشركات التي لم تراع إمكانيات المشتركين، خاصة تلك الفئة المولعة بكرة القدم بقدر ما تسعى للتربح من على ظهورهم.

ومن هنا نقول: خيراً ما فعلته القناة الألمانية التي قيل إنها كسبت قضيتها ضد «بي أن سبورت» عندما قالت للتشفير «في ستين داهية» بعد أن قررت منفردة بث مباريات المونديال مجاناً على العديد من الأقمار التي تغطي العالم العربي والأفريقي، وهي مبادرة غير مسبوقة منها، وتحسب للألمان الذين سبق وأن منحوا دبي الرياضية حق بث الدوري الألماني بالمجان، ولو كان مثل هذا الخبر قد صدر بصورة رسمية قبل شهر واحد فقط لما تجرأ أحد على التمادي في استغلال حاجة الناس إلى الاستمتاع بأجواء المونديال.

وفي الوقت ذاته، كم نأمل أن يكون الخبر فعلاً حقيقياً، وأن تأخذ قنواتنا منه العبرة، فلا تستغل حاجة ربات البيوت ولا كبارنا ولا رغبة بناتنا وصغارنا بالاستمتاع بمشاهدة مسابقاتنا بالإصرار على التشفير إياه.





*نقلاً عن الرؤية الإماراتية