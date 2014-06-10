الدولي البولندي أدريان أولى صفقات النصر الأجنبية

أبرمت إدارة نادي النصر أولى صفقات اللاعبين الأجانب, بعد أن ظفرت بتوقيع الدولي البولندي الشهير إدريان ميرزيفيسكي صانع ألعاب طرابزون التركي.

وشهد فوز الفريق السعودي الأصفر بخدمات اللاعب منافسة حامية مع نادٍ سعودي وآخر إماراتي قبل أن تحسم الصفقة لصالح بطل الثنائية السعودية في الموسم الماضي،

ووفقاً لمصادر خاصة، فقد دفعت إدارة الفريق الأصفر ثلاثة ملايين و200 ألف يورو لنظيرتها في طرابزون سبور التركي مقابل تنازل الأخيرة عن عقد اللاعب الذي ينتهي في مايو 2017، وسيقبض اللاعب البولندي مليوني يورو و100 ألف مرتباً سنوياً عن كل عن كل عام من الأعوام الثلاثة التي سيقضيها في الدفاع عن ألوان أصفر الرياض، ما يصل بإجمالي الصفقة إلى أكثر من تسعة ملايين يورو.

وبدأ صانع الألعاب البولندي (27 عاماً) مشواره الرياضي في بلاده كلاعب في صفوف فريق ستوميل أولزتين، قبل الانتقال إلى مواطنه فيسلا بولوك، حيث أمضى معه 5 أعوام، ورحل بعد ذك إلى صفوف بولونيا وارسو لعامين، ويبدأ مشواره بالاحتراف خارجياً مع طرابزون سبور في 2011 الذي دفع له مبلغ 5.5 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب بتاريخ الدوري البولندي. وخلال موسمه الأخير مع النادي التركي سجل لاعب الوسط 7 أهداف، فيما صنع لزملائه 14 هدفاً في بطولة دوري تركيا، والدوري الأوروبي.