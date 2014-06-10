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حمى مونديال 2014 بدأت باكراً

احتجاجات وإضراب في مترو آنا روزا احتجاجات وإضراب في مترو آنا روزا الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014
فابيو كابيلو يقود تدريبات منتخب روسيا فابيو كابيلو يقود تدريبات منتخب روسيا الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014
مسعود أوزيل وسامي خضيرة في تدريبات منتخب ألمانيا مسعود أوزيل وسامي خضيرة في تدريبات منتخب ألمانيا الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014
فرانك لامبارد في تدريبات منتخب إنكلترا فرانك لامبارد في تدريبات منتخب إنكلترا الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014
فرقة برازيلية ترقص في معسكر منتخب ألمانيا فرقة برازيلية ترقص في معسكر منتخب ألمانيا الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014
جاك ويلشير وداني ويلبك في تدريبات منتخب إنكلترا جاك ويلشير وداني ويلبك في تدريبات منتخب إنكلترا الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014
شاب يستعد للمونديال بالرسم على رأسه شاب يستعد للمونديال بالرسم على رأسه الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014
بعثة منتخب الكاميرون تصل إلى مطار غالياو بعثة منتخب الكاميرون تصل إلى مطار غالياو الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014
المظاهرات تتواصل خارج مترو آنا روزا المظاهرات تتواصل خارج مترو آنا روزا الثلاثاء 11 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014

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