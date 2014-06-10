90 (مشجع للتقبيل)

لدواعٍ نفسية، يتوفر مشجع يملك خبرة في التصفيق، يمكنه أن ينتمي موقتاً إلى بلد غير بلده، قادر على تقمص دور الطفيلي من دون أن يشعر بتأنيب ضميره الوطني، طامح إلى استغلال موهبة الصراخ في محفل يغض الطرف عن الجنون، في أرشيف ذاكرته قائمة بشتائم لم يجد فرصة للتأكد من صلاحيتها، لا يمانع في التهكم بالخصم لمجرد أنه ضد فريقه، لديه عبارات تبجيل يمكن أن يفصلها بحسب قياس الفريق المنتصر، يتلذذ باختراع أعذار واهية في حال كان سوء الحظ ملازماً لمن يدعمه.

قبل كل مباراة بينما يصرخ ويشتم ويوجه سيكون في سره مستمراً برفع الدعوات، وأثناء المباراة حين يخفت ضجيجه سيبادر باستدعاء المزيد من الأمنيات، وعندما تنتهي المباراة وعلى افتراض أن الفوز حدث فإنه مبدع في تعليق الانتصار على جهوده، أما وإن كانت الهزيمة فلا مفر من الاستعانة بالتبريرات المعتادة: رداءة التحكيم، سوء الأرضية، مصادفة أن البطولة تقام وقت إجازة، عدم توفر أغطية جديدة في مقر إقامة اللاعبين، حملات الاحتجاج السلمية قبل المونديال، ضغوط التكهنات الإعلامية، مجاملة معلقي الناقل الحصري، ولو لزم الأمر فإن الفساد الشماعة التي تجف عليها كل الخيبات.

ليس هذا وحسب، المشجع أعلاه حاد، وجاد، وعنيد، ويعيش وفق مبدأ: هدف تفشل في تحقيقه بقدمك، عليك تسجيله بيدك أو ادعاء كاذب يجري على لسانك. بكل الأحوال يرى أن خياره الوحيد الفوز، الفوز حتى لو كان على طريقة الإيحاء النفسي.

مع التنويه على المرونة التي يتمتع بها وتتيح له القدرة على العمل مع أكثر من فريق، وزيادة منسوب الحماسة كلما اقتربت التصفيات من النهاية، وعطفاً على علاقته الاجتماعية الجيدة مع أشخاص عاطلين عن تشجيع بلادهم فمن المهم لفت الانتباه إلى إمكان بناء مدرج عن بعد، وصناعة أهازيج مسروقة لا تتطلب أكثر من تغيير اسم الفريق، مع توثيق كل لحظات التعصب والتشجيع ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعية تحفيزاً لبقية المشجعين.

كل ما تقدم قابل للتطبيق من خلف الشاشة، من مكان يبعد مسافة طويلة في سلم تصنيف «فيفا»، من مواطن يجرب وللمرة الثانية على التوالي أن يكون بلده غائباً من دون أن يفتقده أحد، من مشجع يشعر بالحنين إلى «جاكم الإعصار»، «أوووه يا سعودي»، «وين ما يروح الأخضر حنا وياه»، ويخشى أنه لن يجد وطنه عام 2018، ويتورط مجدداً بأن يكون مجرد «مشجع للتقبيل».

ختاماً، هل يستحق الغياب عن كأس العالم هذه الضجة؟ أنت يمكنك أن تحدد، علماً بأننا جزء من هذا العالم، ولنا حق في كل فرصة تتاح.

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